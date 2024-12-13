Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das junge Feinschmecker für ein bevorstehendes Gourmet-Food-Festival begeistert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit leuchtenden Farben und appetitlichen Nahaufnahmen, begleitet von einem energetischen, trendigen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um dynamische Sequenzen schnell zusammenzustellen und eine fesselnde Sprachübertragung zu generieren, um die wichtigsten Attraktionen hervorzuheben, perfekt für die Verbreitung in sozialen Medien.

Video Generieren