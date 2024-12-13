Stellen Sie sich ein fesselndes 30-sekündiges Video vor, das die "Hinter-den-Kulissen"-Magie der Erstellung eines maßgeschneiderten Blumenarrangements für einen lokalen Floristen zeigt. Zielgruppe sind angehende Floristen und neugierige Kunden. Dieses Video sollte helles, natürliches Licht, Nahaufnahmen von zarten Blütenblättern und einen sanften, beruhigenden Soundtrack enthalten. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um den komplexen Prozess zu erzählen und die künstlerische Fertigkeit hervorzuheben, die in die Gestaltung schöner Blumenarrangements einfließt.

