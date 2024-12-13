Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Flash-Update-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet, die schnell aktuelle Nachrichten oder Aktionen in sozialen Medien teilen möchten. Dieses Video sollte eine schnelle Abfolge von textbasierten Informationen, lebendigen visuellen Elementen und einem modernen, mitreißenden Soundtrack enthalten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Botschaft effizient in eine fesselnde visuelle Erzählung zu verwandeln, die sofortige Aufmerksamkeit erregt.

