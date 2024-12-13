Flash-Sale-Video-Maker für schnelle & effektive Kampagnen

Erstellen Sie hochkonvertierende Verkaufsförderungsvideos mit anpassbaren Vorlagen & Szenen für all Ihre zeitlich begrenzten Angebote.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für soziale Medien für digitale Vermarkter und Content-Ersteller, das die Leistungsfähigkeit der HeyGen-Vorlagen demonstriert. Das Video sollte einen trendigen, aufmerksamkeitsstarken visuellen Stil mit modernen Übergängen und inspirierender Hintergrundmusik annehmen und betonen, wie einfach sie ansprechende Inhalte für zeitlich begrenzte Angebote erstellen können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 60-Sekunden-Werbevideo, das sich an Marken richtet, die dringende Promotionen starten, und Produktmanager, mit Fokus auf die Klarheit, die durch automatische Untertitel/Captioning geboten wird. Verwenden Sie einen professionellen und wirkungsvollen visuellen Stil mit klaren Produktaufnahmen und ansprechender Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass die Botschaft über Flash-Sales ein breites Publikum effektiv erreicht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Video für jeden angehenden Videomacher, das zeigt, wie HeyGen die Erstellung von leistungsstarken Flash-Sale-Anzeigen mit AI-Avataren vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte benutzerfreundlich und inspirierend sein und den nahtlosen Prozess und die professionellen Ergebnisse zeigen, die jeder unabhängig von technischen Fähigkeiten erreichen kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Flash-Sale-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos leistungsstarke Flash-Sale-Videos, um Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen für Ihren E-Commerce-Shop mit unserem intuitiven Video-Maker zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter "Videovorlagen", die auf Verkaufsförderungsvideos zugeschnitten sind, um Ihr Projekt schnell zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Werbevideo, indem Sie Produktdetails hinzufügen und Ihre "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende Elemente
Verbessern Sie Ihre Flash-Sale-Videos mit "AI-Voiceover-Generierung", um eine professionelle und überzeugende Erzählung hinzuzufügen, die Ihre zeitlich begrenzten Angebote hervorhebt.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre "leistungsstarken Flash-Sale-Anzeigen" durch "Größenanpassung & Exporte", um sie für verschiedene Social-Media-Videoanzeigen-Plattformen zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen stärken mit AI-gestützten Testimonial-Anzeigen

Bauen Sie Glaubwürdigkeit für Ihre Flash-Sales auf, indem Sie authentische Kundenbewertungen einfach in Ihre Werbevideos integrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung von leistungsstarken Flash-Sale-Anzeigen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende Flash-Sale-Videos mit intuitiven Tools zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Video-Tools und eine große Auswahl an Videovorlagen, um ansprechende Werbevideos zu gestalten, die Aufmerksamkeit für Ihre zeitlich begrenzten Angebote erregen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Flash-Sale-Video-Maker?

HeyGen bietet ein nahtloses Erlebnis mit seinem Drag-and-Drop-Editor, der es Ihnen ermöglicht, Szenen mühelos anzupassen und animierten Text hinzuzufügen. Sie können auch von der AI-Voiceover-Generierung profitieren, um dynamische und professionelle Verkaufsförderungsvideos zu erstellen.

Kann ich beim Erstellen von Social-Media-Videoanzeigen mit HeyGen mein eigenes Branding beibehalten?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Branding vollständig in Ihre Werbevideoprojekte zu integrieren. Fügen Sie einfach das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Marke hinzu, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihres Flash-Sale-Video-Makers perfekt zu Ihren E-Commerce-Shops passt.

Unterstützt HeyGen verschiedene Formate für Social-Media-Videoanzeigen?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Kreationen des Flash-Sale-Video-Makers vielseitig für verschiedene Plattformen sind. Unsere Plattform bietet Größenanpassung und Exportmöglichkeiten, sodass Ihre Social-Media-Videoanzeigen perfekt für jeden Kanal optimiert sind, um den Umsatz zu steigern.

