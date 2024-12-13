Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Tutorial für Fitnesstrainer, das zeigt, wie einfach sie ihre Skripte in ansprechende Trainingsvideos mit einem Online-Videoeditor verwandeln können. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen des Bearbeitungsprozesses, ergänzt durch eine professionelle Sprachaufnahme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und die Benutzer durch jeden Schritt führt.

