Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Personal Trainer vor, das zeigt, wie man maßgeschneiderte Workouts für individuelle Kunden erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und personalisiert sein und verschiedene Fitnesslevel darstellen, während eine ermutigende Stimme erklärt, wie man die Templates & Szenen von HeyGen, insbesondere die anpassbaren Vorlagen, nutzt, um einzigartigen Fitness-Content zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen energiegeladenen 45-sekündigen Social-Media-Clip, der sich an Fitness-Content-Ersteller richtet und die Geschwindigkeit und Einfachheit betont, ein Skript in ansprechenden Fitness-Content zu verwandeln. Der visuelle Stil wird schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Textüberlagerungen, unterstützt von trendiger Musik, und hebt die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervor, um fesselnde Fitnessvideos zu generieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine 2-minütige umfassende Übersicht für Fitnessunternehmen, die global expandieren, und zeigen Sie die nahtlose Anpassung für internationale Zielgruppen. Verwenden Sie einen hochwertigen visuellen Stil mit verschiedenen Standorten und einer informativen, professionellen Stimme, während Sie demonstrieren, wie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen das Veröffentlichen überall für mehrsprachige Workouts erleichtert und einen breiteren Markt erreicht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Fitness-Routine-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Workout-Ideen in professionelle, ansprechende Fitnessvideos ohne Filmen, bereit, Ihr Publikum zu inspirieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr individuelles Workout-Skript
Skizzieren Sie Ihre individuellen Workouts oder detaillierten Übungsanweisungen. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um jede Bewegung und Dauer zu definieren und die Grundlage für Ihr Video zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Routine zu präsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer passenden Vorlage oder Szene, um den perfekten visuellen Kontext für Ihre Fitness-Demonstration zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers für Anweisungen hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement, indem Sie die Voiceover-Generierung nutzen, um Ihre Routine zu erzählen. Geben Sie präzise Anweisungen und Motivation, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum effektiv mitmacht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, verwenden Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion, um Ihr Video für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren. Veröffentlichen Sie mühelos Ihren professionellen Fitness-Content.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Workout-Engagement und die Bindung

Nutzen Sie KI, um dynamische und personalisierte Workout-Videos zu erstellen, die das Teilnehmerengagement und die langfristige Bindung erheblich verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen Fitness-Routine-Videos ohne Filmen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, um Ihre Skripte und Ideen in dynamische Fitness-Routine-Videos zu verwandeln. Sie können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und deren Aktionen anpassen, wodurch das Filmen oder teure Produktionsequipment überflüssig wird, um Übungsvideos ohne Filmen zu erstellen.

Kann HeyGen professionelle Fitnessvideos mit AI-Avataren generieren?

Absolut. HeyGen ist ein führender KI-Workout-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige, professionelle Fitnessvideos mit lebensechten AI-Avataren zu produzieren. Unsere Plattform sorgt für ansprechenden Fitness-Content, komplett mit anpassbaren Vorlagen und realistischen Bewegungen, ideal für Online-Fitness-Coaches.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Fitness-Content?

HeyGen bietet umfassende technische Werkzeuge zur Markenanpassung, einschließlich Optionen zum Hinzufügen Ihres Logos und zur Anpassung der Markenfarben. Sie können auch präzise Voiceovers in mehreren Sprachen generieren und automatische Untertitel/Captions hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Fitnessvideos zugänglich und markenkonform sind.

Wie kann ich meine KI-generierten Fitnessvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Fitnessvideos mühelos für jeden Kanal mit integrierter Seitenverhältnis-Anpassung zu optimieren. Diese technische Fähigkeit stellt sicher, dass Ihr ansprechender Fitness-Content auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube oder TikTok perfekt aussieht und ein breiteres Publikum erreicht, ohne zusätzliche Bearbeitung.

