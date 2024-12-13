Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das ein neues tragbares Fitnessprodukt vorstellt und sich an junge, aktive Menschen richtet, die nach innovativen Möglichkeiten suchen, fit zu bleiben. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und modern sein, mit dynamischen Aufnahmen des Produkts in Aktion, ergänzt durch einen mitreißenden Musiktrack und eine klare, überzeugende Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um die wichtigsten Vorteile und Merkmale hervorzuheben. Dieses kurze Format ist perfekt für ansprechende Social-Media-Anzeigen.

Video Generieren