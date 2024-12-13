HeyGen ist ein vielseitiger Onboarding-Videoersteller, ausgestattet mit professionellen Vorlagen und Mehrsprachigkeit, um verschiedene Anwendungsfälle zu bedienen, von umfassenden Schulungsvideos bis hin zu kurzen Einführungsvideos. Unsere Plattform ermöglicht dynamische Inhaltserstellung, um jede spezifische Anforderung zu erfüllen, was sie zu einem idealen Kunden-Onboarding-Videoersteller macht.