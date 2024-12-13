Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video zur Brandschutzaufklärung, das speziell für Familien und Hausbesitzer zugeschnitten ist und wichtige Maßnahmen zur Brandverhütung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit nachvollziehbaren Alltagsszenarien, ergänzt durch eine ruhige, beruhigende Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den Inhalt effizient mit einem freundlichen AI-Avatar zu erstellen, der die Zuschauer durch jeden Tipp führt.

Video Generieren