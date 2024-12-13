Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Finanzberater und deren Marketingteams, das die wesentlichen Vorteile eines neuen Anlageprodukts veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr professionell und klar sein, mit scharfen Grafiken und einer autoritativen Stimme, um komplexe Informationen deutlich zu vermitteln. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit eines Video-Generators für Finanzdienstleistungen demonstrieren, indem es HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um schnell Inhalte aus vorhandenen schriftlichen Materialien zu erstellen.

Video Generieren