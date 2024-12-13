Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das wesentliche Budgetierungstipps für junge Erwachsene, die neu in der Finanzplanung sind, erklärt. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit fröhlicher Musik, während ein freundlicher AI-Avatar klare, prägnante Tipps zur persönlichen Finanzplanung gibt. Nutzen Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, um die Figur zum Leben zu erwecken.

Video Generieren