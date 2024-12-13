Ja, HeyGen ist hervorragend darin, Finanz-Erklärvideos direkt aus Ihrem Skript zu generieren, indem es die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt. Geben Sie einfach Ihren Inhalt ein, wählen Sie einen KI-Avatar und eine Stimme, und HeyGen produziert ein poliertes Finanzvideo. Dieser effiziente Prozess macht HeyGen zu einem unschätzbaren Videoersteller für die schnelle Bereitstellung von Inhalten.