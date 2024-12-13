Stärken Sie Ihre Marke mit einem Video Maker für Finanzberater

Erstellen Sie mühelos professionelle Werbevideos und finanzielle Erklärvideos. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten vereinfacht Ihren Videoerstellungsprozess.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für potenzielle Kunden, das komplexe Anlagestrategien vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und vertrauenswürdig sein, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um präzise und mühelos überzeugende finanzielle Erklärvideos zu erstellen und Ihre Expertise als KI-gestützter Videomacher zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles Werbevideo, das sich an vermögende Privatpersonen richtet und die Vorteile einer personalisierten Vermögensverwaltung veranschaulicht. Das Video sollte anspruchsvolle, einladende und professionelle Visuals zeigen, begleitet von einer einfühlsamen und selbstbewussten Stimme, die HeyGens KI-Avatare nutzt, um eine konsistente und ansprechende Präsentation zu liefern, die die Kundenakquise unterstützt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Thought-Leadership-Video, das sich an Branchenkollegen und potenzielle Empfehlungsgeber richtet und aufkommende Markttrends in der Finanzplanung diskutiert. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend, analytisch und zukunftsorientiert sein, mit einer artikulierten und sachkundigen Erzählung, und maximale Reichweite und Zugänglichkeit gewährleisten, indem HeyGens automatische Untertitel-/Caption-Funktion für ein robustes Videomarketing integriert wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für bestehende Kunden, das ein vierteljährliches Marktupdate mit einem freundlichen, aber professionellen Ton bietet. Der visuelle Stil sollte klar, prägnant und zugänglich sein, indem HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnelles Video-Storytelling zu erleichtern und ein konsistentes Branding zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Finanzberater funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videoinhalte, die auf Finanzberater zugeschnitten sind, um Kunden zu informieren, Expertise zu zeigen und Ihre digitale Präsenz mit KI zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Nachricht oder fügen Sie ein vorhandenes Skript ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre finanziellen Erklärvideos mühelos zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen, die für Finanzinhalte entwickelt wurden, oder wählen Sie einen KI-Avatar, um Ihre professionellen Werbevideos zu präsentieren.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video
Steigern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit für Ihr Publikum, indem Sie einfach Untertitel/Captions hinzufügen. Verfeinern Sie Ihr Video-Storytelling mit präzisem Timing.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie das Aspect-Ratio-Resizing & Exporte, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten, bereit für Ihr Videomarketing und Ihre Kundenakquise.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Heben Sie effektiv Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten durch ansprechende KI-Videos hervor, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche KI-gestützten Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von finanziellen Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um Ihre Skripte mühelos in professionelle finanzielle Erklärvideos zu verwandeln. Dieser KI-gestützte Videomacher vereinfacht komplexe Konzepte für Ihr Publikum und verbessert Ihr finanzielles Videomarketing.

Kann HeyGen Finanzberatern helfen, ein konsistentes Branding in ihrem Videomarketing zu wahren?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo und spezifische Markenfarben hinzuzufügen. Sie können auch anpassbare Vorlagen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Ihre professionellen Werbevideos mit der Identität Ihrer Finanzberatungsfirma übereinstimmen.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit von Videos sicher und verbessert das Engagement der Zuschauer?

HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel/Captions für alle Videoinhalte, was die Zugänglichkeit und SEO verbessert. Zusätzlich sorgt die KI-Augen-Kontaktkorrektur dafür, dass Ihre KI-Avatare eine professionelle Verbindung mit dem Publikum aufrechterhalten, was das gesamte Video-Storytelling verbessert.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Video Maker für Finanzberater zur Inhaltserstellung?

HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess mit seiner Text-zu-Video-Generierung aus benutzerdefinierten Skripten und einer umfassenden Medienbibliothek. Dies ermöglicht es Finanzberatern, schnell hochwertige Videos für Kundenakquise und Thought Leadership zu produzieren, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart.

