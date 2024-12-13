HeyGen rationalisiert die professionelle Finanzvideoproduktion durch einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und AI-gestützte Funktionen. Von der Unterstützung beim Schreiben von Skripten bis zur AI-Sprachgenerierung und dynamischen Untertiteln reduziert HeyGen den Aufwand und die Zeit, die für die Videobearbeitung erforderlich sind, erheblich, was es für Finanzdienstleistungen effizient macht.