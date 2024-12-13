Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video speziell für neue Finanzmitarbeiter, um sie in die Unternehmenskultur und die wichtigsten ersten Schritte einzuführen. Dieses Onboarding-Video für Mitarbeiter sollte einen freundlichen AI-Avatar enthalten, der eine herzliche Begrüßung und wesentliche Informationen bietet, mit einem professionellen, aber zugänglichen visuellen und audiovisuellen Stil, um von Anfang an wirklich ansprechende Videos zu erstellen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Erlebnis zu personalisieren und sofortige Verbindungen aufzubauen.

Video Generieren