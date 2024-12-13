Finance Onboarding Generator: Optimieren Sie Kundenreisen

Verbessern Sie Ihr digitales Finanz-Onboarding-Erlebnis. Nutzen Sie AI-Avatare, um personalisierte, ansprechende Videoinhalte für eine schnellere Kundenakquise zu erstellen.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Werbevideo vor, das sich an Finanzinstitute richtet und zeigt, wie ein AI-Onboarding-Tool die Kundenakquise revolutioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit ansprechenden AI-Avataren, die komplexe Finanzprozesse in einem klaren, vertrauenswürdigen Voiceover-Stil erklären. Dieses Video hebt nahtloses Kunden-Onboarding und optimierte Kontoeröffnung und -finanzierung hervor und betont Effizienz und Vertrauen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für Compliance-Beauftragte und Betriebsleiter, das detailliert erklärt, wie regulatorische Konformität und Workflow-Automatisierung in ihren Systemen erreicht werden können. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert sein, mit klaren Infografiken und Prozessabläufen, unterstützt von einer autoritativen Stimme und präzisen Untertiteln. Das Video wird die Feinheiten der eKYC- und AML-Orchestrierung erklären und eine verbesserte Prüfspur zeigen, indem es Text-zu-Video von Skript verwendet, um dichte Compliance-Dokumente in zugängliche Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 1-minütiges ansprechendes Video für Führungskräfte im Kundenservice, das die transformative Kraft des digitalen Onboardings zur Verbesserung des Mitgliederengagements veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte lebendig und benutzerzentriert sein, mit vielfältigen Vorlagen und Szenen, die eine positive Kundenreise darstellen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und professionelle Erzählung. Dieses Video betont ein einladendes digitales Onboarding-Erlebnis und zeigt, wie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung die personalisierte Kommunikation bereichern kann.
Beispiel-Prompt 3
Technische Leiter, die mit CRM- und Kernbankensystemen zu kämpfen haben, profitieren von einem 2-minütigen Erklärvideo zur Integration eines Finanz-Onboarding-Generators für verbesserte Analysen und Berichterstattung. Der visuelle Stil sollte technisch und präzise sein, mit Bildschirmaufnahmen von Schnittstellen und Daten-Dashboards, begleitet von einem professionellen Voiceover, das das Publikum durch API-Verbindungen führt und Time-to-Decision-Metriken hervorhebt. Dieses Video kann leicht angepasst werden, indem das Seitenverhältnis für verschiedene technische Präsentationen geändert und effizient von einem technischen Skript über Text-zu-Video generiert wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Finance Onboarding Generator funktioniert

Optimieren Sie die Kundenakquise und verbessern Sie das Engagement mit einem AI-gestützten Finanz-Onboarding-Generator, der personalisierte digitale Erlebnisse für neue Kontoinhaber bietet.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Onboarding-Vorlage
Wählen Sie aus vorgefertigten Onboarding-Vorlagen, die für Finanzinstitute entwickelt wurden, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Workflow. Konfigurieren Sie jeden Schritt, um ihn an Ihre spezifische Kundenreise anzupassen und in wesentliche Finanzsysteme zu integrieren.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos
Produzieren Sie hochwertige, personalisierte Schulungsvideos, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben. Nutzen Sie fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, um schriftliche Inhalte in dynamische Videobotschaften zu verwandeln, die Klarheit und Behaltensquote für neue Kunden verbessern.
3
Step 3
Automatisieren Sie die Dokumentensammlung und -verifizierung
Implementieren Sie automatisierte Workflows für die sichere Dokumentenaufnahme, Identitätsverifizierung (eKYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Orchestrierung. Optimieren Sie die Sammlung von Kundeninformationen und stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften mit integrierten Tools sicher, was den manuellen Aufwand erheblich reduziert.
4
Step 4
Überwachen Sie den Fortschritt und das Engagement der Kunden
Verfolgen Sie den Fortschritt der Kunden durch die Onboarding-Reise mit detaillierten Analysen und Berichten. Gewinnen Sie Einblicke in das Engagement-Niveau und identifizieren Sie Verbesserungsbereiche, um ein reibungsloses und konformes Erlebnis von Anfang bis Ende zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Finanzkonzepte für Kunden

Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um komplexe Finanzdienstleistungen und regulatorische Anforderungen klar zu erklären und das Vertrauen der Kunden zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen den Onboarding-Prozess für Finanzkunden?

HeyGen nutzt AI, um das Kunden-Onboarding-Erlebnis in Finanzinstituten zu transformieren, indem es personalisiertes digitales Onboarding mit ansprechenden Videoinhalten aus Skripten ermöglicht. Dies hilft, den gesamten Finanz-Onboarding-Prozess zu optimieren, indem er effizienter und benutzerfreundlicher wird.

Kann HeyGen in bestehende Finanzsysteme zur Workflow-Automatisierung integriert werden?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose Integration zu unterstützen, die eine fortschrittliche Workflow-Automatisierung ermöglicht. Finanzinstitute können HeyGen mit ihren CRM- und Kernbankensystemen verbinden, um die personalisierte Videoauslieferung während der gesamten Kunden-Onboarding-Reise zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften und regulatorische Konformität zu verbessern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Onboarding-Videos?

HeyGen bietet ein robustes AI-Onboarding-Tool, das Text-zu-Video aus Skripten, realistische AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung umfasst. Benutzer können Videos mit Branding-Kontrollen anpassen und verschiedene Vorlagen nutzen, um hochwertige, personalisierte Inhalte für effektives digitales Engagement zu produzieren.

Welche Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Funktionen bietet HeyGen für das Finanz-Onboarding?

HeyGen unterstützt Finanzinstitute bei der Einhaltung strenger regulatorischer Standards, indem es Funktionen wie eKYC- und AML-Orchestrierungsunterstützung und sichere Inhaltsbereitstellung bietet. Unsere Plattform ermöglicht Prüfspur-Funktionalität und unterstützt robuste Identitätsverifizierung, was zur Betrugsprävention und Compliance-by-Design im digitalen Onboarding-Prozess beiträgt.

