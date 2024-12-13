Stellen Sie sich ein 1-minütiges Werbevideo vor, das sich an Finanzinstitute richtet und zeigt, wie ein AI-Onboarding-Tool die Kundenakquise revolutioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit ansprechenden AI-Avataren, die komplexe Finanzprozesse in einem klaren, vertrauenswürdigen Voiceover-Stil erklären. Dieses Video hebt nahtloses Kunden-Onboarding und optimierte Kontoeröffnung und -finanzierung hervor und betont Effizienz und Vertrauen.

Video Generieren