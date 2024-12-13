Ein 45-sekündiges Video zur Finanzbildung wird benötigt, das sich an junge Erwachsene richtet, die neu im Bereich Investitionen sind. Es sollte einen AI-Finanz-Erklärvideo-Maker nutzen, um einen hellen, ansprechenden Animationsstil mit klaren On-Screen-Texten zu präsentieren, unterstützt von einem freundlichen AI-Avatar und einer warmen Voiceover-Generierung, die den Zinseszins einfach erklärt.

Video Generieren