Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video zur Finanzbildung, das das Konzept des 'Zinseszinses' für Anfänger erklärt. Nutzen Sie einen professionellen AI-Avatar, um komplexe Finanzkonzepte klar zu präsentieren, und verwenden Sie einen freundlichen und informativen Voiceover-Stil. Das visuelle Design sollte sauber sein und einfache Datenvisualisierungen zur Veranschaulichung des Wachstums enthalten, um Personen anzusprechen, die neu in der persönlichen Finanzbildung sind.

