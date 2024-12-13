Finanz-Werbevideo-Macher: Erstellen Sie fesselnde Videoanzeigen

Nutzen Sie AI-Avatare, um maßgeschneiderte Finanzvideoanzeigen zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln und den Umsatz steigern, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für junge Erwachsene und Studenten, die Investitionsmöglichkeiten erkunden, mit einem modernen, informativen visuellen Stil und klaren On-Screen-Grafiken, ergänzt durch eine freundliche, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um komplexe Finanzkonzepte einfach zu erklären, und integrieren Sie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ansprechende visuelle Inhalte.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges individuelles Werbevideo zur Förderung einer neuen App für das persönliche Finanzmanagement für technikaffine Personen. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch, elegant und benutzerfreundlich sein, App-Oberflächen mit sanften Übergängen und einem energetischen, zeitgemäßen Soundtrack zeigen. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel/Captions für Barrierefreiheit enthalten sind und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um die Optimierung für verschiedene Social-Media-Plattformen zu gewährleisten und den Verkauf zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 25-sekündiges Testimonial-Werbevideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, die zögern, einen Finanzberater zu wählen, und Vertrauen schafft. Das Video sollte einen warmen, authentischen und beruhigenden visuellen Stil annehmen, mit verschiedenen AI-Avataren, die persönliche Geschichten vor einem weichen Hintergrund mit sanfter, unterstützender Musik erzählen, effizient erstellt mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Finanz-Werbevideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Finanzwerbevideos mit unserer AI-gestützten Plattform. Gestalten Sie überzeugende visuelle Inhalte, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie eine professionell gestaltete Videovorlage aus unserer umfangreichen Bibliothek, die auf Finanzen zugeschnitten ist, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Anzeige von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Finanzinhalte hinzu
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihren Text, Bilder und Markenassets aus unserer umfassenden Medienbibliothek zu integrieren.
3
Step 3
Verleihen Sie professionellen Schliff
Erstellen Sie realistische Voiceovers in verschiedenen Sprachen, um Ihre Finanzanzeige zu erzählen. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, für ein konsistentes Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Überprüfen Sie Ihr finales Finanzwerbevideo, fügen Sie automatische Untertitel oder Captions für Barrierefreiheit hinzu und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für verschiedene Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen im Finanzbereich hervor

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende, AI-gestützte Videotestimonials, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Finanzdienstleistungen aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Finanzwerbevideos zu erstellen?

HeyGen ist ein intuitiver AI Video Ad Maker, der für Vermarkter entwickelt wurde und es Ihnen ermöglicht, mühelos hochwertige Finanzvideoanzeigen zu erstellen. Nutzen Sie professionelle Videovorlagen, AI-Avatare und Funktionen für individuelle Videoanzeigen, um Ihr Publikum zu fesseln und den Umsatz zu steigern.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für meine Videoanzeigen?

HeyGen bietet Ihnen umfangreiche kreative Flexibilität mit seinem Drag-and-Drop-Editor. Passen Sie Videovorlagen an, fügen Sie Animationen und Effekte hinzu, integrieren Sie dynamische Voiceovers und fügen Sie kraftvolle Handlungsaufforderungen hinzu, um Ihre Videoanzeigen wirklich hervorzuheben.

Kann ich einzigartige AI-Avatare in meine Finanzwerbekampagnen mit HeyGen integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, lebensechte AI-Avatare in Ihre Projekte zur Erstellung von Finanzwerbevideos zu integrieren, was eine einzigartige und ansprechende Möglichkeit bietet, Ihre Inhalte zu präsentieren. Dies erhöht die visuelle Attraktivität Ihrer individuellen Videoanzeigen und macht sie für Ihr Zielpublikum einprägsamer.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion vielfältiger Online-Videoanzeigen?

HeyGen fungiert als All-in-One-Online-Video-Ad-Maker, der den gesamten kreativen Prozess für verschiedene Videoanzeigen rationalisiert. Von der Auswahl professioneller Videovorlagen bis zur Erstellung vielfältiger Voiceovers in über 50 Sprachen hilft HeyGen Ihnen, effizient wirkungsvolle Anzeigen für jede Marketingkampagne zu produzieren.

