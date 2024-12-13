Werkzeug für Außendienstschulungsvideos: Stärken Sie Ihr Team

Produzieren Sie schnell ansprechende Schulungsvideos und SOPs mit HeyGens anpassbaren Vorlagen & Szenen für ein besseres Mitarbeiterlernen.

509/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video, das ein kritisches Sicherheitsprotokoll für erfahrene Außendienstmitarbeiter und Compliance-Beauftragte dokumentiert und als wesentliche 'Videodokumentation' für Standardarbeitsanweisungen (SOPs) fungiert. Die visuelle Präsentation sollte detailliert und erklärend sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, während ein AI-Avatar die präzise, instruktive Erzählung liefert. Dieser Ansatz gewährleistet Klarheit und Einhaltung der Sicherheitsstandards.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Verkaufsförderungsvideo, das ein neues Produktmerkmal für das Verkaufsteam und potenzielle Kunden bei Außendienstpräsentationen vorstellt. Der visuelle Stil muss ansprechend sein und gebrandete Grafiken enthalten, gepaart mit einer begeisterten, überzeugenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen und den Inhaltserstellungsprozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einladendes 50-sekündiges Onboarding-Video für neue Remote-Außendienstmitarbeiter, das sie in die wesentlichen Unternehmenswerkzeuge und die Unternehmenskultur einführt. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und zugänglich sein, mit einer warmen Stimme, ergänzt durch Untertitel, um die Zugänglichkeit für eine vielfältige Belegschaft zu gewährleisten. Dieses Video zielt darauf ab, den anfänglichen Orientierungsprozess zu vereinfachen und neue Teammitglieder integriert zu fühlen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Werkzeug für Außendienstschulungsvideos funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Außendienstschulung und steigern Sie die Teamleistung mit einfach zu erstellender, ansprechender Videodokumentation, die konsistentes Lernen gewährleistet.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsskripte in dynamische Videos zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um effizient die Grundlage für Ihre Schulungsvideoerstellung zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Verbesserungen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen, um Ihre Inhalte schnell und einfach zu strukturieren und ein professionelles und ansprechendes Aussehen für Ihre Außendienstschulungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Anwenden von Zugänglichkeitsfunktionen
Fügen Sie präzise Untertitel zu Ihren Videos hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Videodokumentation für jedes Teammitglied vollständig zugänglich und klar ist, unabhängig von ihrer Betrachtungsumgebung.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihre fertigen Außendienstschulungsvideos in verschiedenen Formaten, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exportfunktionen nutzen, um eine perfekte Wiedergabe auf jedem Gerät oder jeder Plattform für effiziente Mitarbeiterschulungen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

.

Verwandeln Sie komplexe Verfahren und Produktkenntnisse in leicht verständliche, AI-gestützte Videoguides, um ein klares Verständnis für Außendienstteams zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht die "Erstellung von Schulungsvideos", indem es "generative AI" nutzt, um Skripte in professionelle Videos mit "AI-Avataren" zu verwandeln. Diese leistungsstarke "Schulungsvideo-Software" ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Inhalte effizient mit verschiedenen "Videovorlagen" zu produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen für effektive Mitarbeiterschulungen und Onboarding genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein ideales "Werkzeug für Außendienstschulungsvideos", um "Mitarbeiterschulungen" und "Onboarding"-Programme zu verbessern. Sie können schnell umfassende "How-to-Guides" und "SOPs" durch ansprechende "Videodokumentation" erstellen, um konsistentes und zugängliches Lernen für Ihr Team zu gewährleisten.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für die Videodokumentation?

HeyGen zeichnet sich durch "Videodokumentation" mit seinen fortschrittlichen "AI-Avataren" und der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion aus. Dies ermöglicht es Benutzern, klare und professionelle Anleitungsvideos zu erstellen, komplett mit authentischer "Voiceover-Generierung", und statische Inhalte in dynamische Lernerfahrungen zu verwandeln.

Ist es möglich, Markenelemente in HeyGen-Schulungsvideos anzupassen?

Ja, HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", um sicherzustellen, dass Ihr "Schulungsvideo-Software"-Output nahtlos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben problemlos in verschiedene "Videovorlagen" integrieren, um alle "Mitarbeiterschulungs"-Inhalte professionell und markenkonform zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo