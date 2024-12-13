Field Training Video Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ihr Training mit einem AI-Video-Generator. Nutzen Sie AI-Avatare, um schnell professionelle und wirkungsvolle eLearning-Videos zu produzieren.

Erstellen Sie ein ansprechendes und professionelles 60-Sekunden-Onboarding-Video für neue Vertriebsmitarbeiter, das die Kernfunktionen unseres CRM-Systems demonstriert. Das Video sollte realistische AI-Avatare zur Demonstration nutzen und eine freundliche, klare AI-generierte Stimme enthalten, um es zu einem effektiven Stück eines Field Training Video Makers zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Informationsvideo, das kritische Sicherheitsprotokolle für Fabrikarbeiter und Außendiensttechniker beim Betrieb schwerer Maschinen umreißt. Diese Erstellung eines Schulungsvideos sollte einen ernsten, praktischen Ton beibehalten, klare Anweisungen auf dem Bildschirm enthalten und wesentliche Untertitel/Untertitel bieten, die effizient durch Text-zu-Video aus dem Skript generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 30-Sekunden-modernes und sauberes Walkthrough-Video vor, das für interne Projektmanagement-Teams entwickelt wurde und ein kürzliches Software-Update erklärt. Der AI-Video-Generator sollte anpassbare Vorlagen & Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen und die Schritte visuell mit einem dynamischen, optimistischen Audiostil präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen 90-Sekunden-energischen Leitfaden für bewährte Praktiken für erfahrene Remote-Profis, der sich auf effektive virtuelle Meeting-Etikette konzentriert. Dieser Inhalt des Field Training Video Generators, der aus der Prompt-Native Video Creation stammt, sollte prägnant und ermutigend sein, die Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung nutzen und von professioneller Hintergrundmusik begleitet werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Field-Training-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Field-Training-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video, indem Sie Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsvideo-Skripts. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen wird Ihre Worte in ansprechende visuelle Inhalte für Ihren Field Training Video Generator verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Field-Training-Inhalte zu erzählen und eine professionelle und konsistente Präsenz in Ihren Videos zu schaffen.
3
Step 3
Branding & Stil anwenden
Integrieren Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierten Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass Ihre Field-Training-Videos perfekt mit Ihrer Marke übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Generieren Sie Ihr vollständiges Field-Training-Video. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Video für jede Plattform bereit ist, und vereinfachen Sie die Erstellung und Verteilung von Schulungsvideos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungen

.

Verwandeln Sie komplexe Betriebsabläufe oder Produktinformationen in leicht verständliche und hochwirksame Field-Training-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Field-Training-Videos mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Field-Training-Videos effizient mit fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie zu erstellen. Sie können Skripte in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren und AI-generierten Voiceovers verwandeln, wodurch komplexe Schulungsinhalte zugänglich und dynamisch werden.

Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen für Unternehmensschulungsvideos an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an lebensechten AI-Avataren, die nahtlos in Ihre Unternehmensschulungsvideos und eLearning-Videos integriert werden können. Diese Avatare vermitteln Ihre Botschaft mit konstanter Professionalität und machen Inhalte für Produkt- oder HR-Schulungen ansprechender.

Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos erheblich mit seiner intuitiven Plattform, die anpassbare Vorlagen und Prompt-Native Video Creation bietet. Diese kreative Engine ermöglicht die End-to-End-Video-Generierung aus Ihrem Schulungsvideo-Skript, wodurch Produktionszeit und Aufwand reduziert werden.

Kann ich Branding-Elemente in meinen von HeyGen generierten Schulungsvideos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensschulungsvideos die Identität Ihres Unternehmens beibehalten. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten integrieren, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in allen Ihren generierten Inhalten zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo