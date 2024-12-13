Feldtraining-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Steigern Sie das Engagement für Ihre Unternehmensschulungsvideos mit benutzerfreundlichen, anpassbaren Vorlagen, die Ihr Schulungsskript in überzeugende Inhalte verwandeln.

489/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie einen 90-sekündigen Leitfaden zur Fehlerbehebung für erfahrene Außendienstingenieure, die auf häufige Probleme bei der Sensorkalibrierung stoßen. Diese Erstellung von Trainingsvideos sollte dynamische visuelle Hinweise wie animierte Schemata enthalten, begleitet von einer prägnanten und informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Inhalt effizient basierend auf einem detaillierten Skript zu generieren und anpassbare Vorlagen & Szenen zu integrieren, um kritische Schritte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Unternehmensschulungsvideo, das wichtige Sicherheitsprotokolle für die Arbeit an abgelegenen Einsatzorten beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte ernst und professionell sein, realistische Szenarien darstellen und eine autoritative AI-generierte Stimme verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Video HeyGen's Voiceover-Generierung prominent einsetzt, um klare Anweisungen zu liefern und wichtige Sicherheitsbotschaften für alle Außendienstmitarbeiter zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Schnellreferenz-eLearning-Video, das die korrekte Reihenfolge für den Zusammenbau einer modularen Feldeinheit für internationale Außendienstteams demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte hoch effizient sein, sich auf klare, prägnante On-Screen-Grafiken und einen optimistischen, neutralen Hintergrundtrack stützen. Verwenden Sie hauptsächlich HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion, um Anweisungen für ein universelles Verständnis zu vermitteln und die intuitive Plattform zu präsentieren, die in der Lage ist, zugängliche Inhalte zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feldoperations-Training-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, produktgenaue Feldoperations-Trainingsvideos mit AI. Steigern Sie die Teamleistung und stellen Sie mühelos einen konsistenten Wissenstransfer sicher.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorhandenes Schulungsskript in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird Ihren Text sofort in ansprechende Szenen für Ihr Feldoperationstraining verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Dies verleiht Ihren eLearning-Videos eine professionelle, menschliche Note, die sie für Ihr Team ansprechender und nachvollziehbarer macht.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen und Branding
Nutzen Sie anpassbare Vorlagen & Szenen, um Ihr Video an das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Unternehmens anzupassen. Wenden Sie Ihr Branding, einschließlich Logos und Farben, an, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensschulungsvideos perfekt zur Marke passen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr vollständiges Feldtraining-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte einfach zu verteilen und das Schulungseingagement in Ihrem gesamten Team zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Verfahren

.

Verwandeln Sie komplexe Betriebsanleitungen und Sicherheitsprotokolle in leicht verständliche AI-Videos, um ein klareres Verständnis und eine konsistente Anwendung im Feld sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Feldtraining-Videos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche **AI-Video-Generator**-Technologie, um den Prozess der Umwandlung eines **Schulungsskripts** in überzeugende Inhalte zu vereinfachen. Sie können realistische **AI-Avatare** und **AI-generierte Voiceover** nutzen, um effizient hochwertige **Feldtraining-Videos** zu produzieren.

Welche End-to-End-Fähigkeiten bietet HeyGen für die umfassende Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine **End-to-End-Video-Generierungsplattform**, die es Benutzern ermöglicht, professionelle **Unternehmensschulungsvideos** von Anfang bis Ende zu erstellen. Die **intuitive Plattform** übernimmt alles von der Skripteingabe und Szenenanpassung bis zur finalen Produktion und dem Export.

Kann HeyGen automatisch Untertitel hinzufügen und Videos für verschiedene Seitenverhältnisse anpassen?

Ja, HeyGen generiert automatisch genaue **Untertitel/Captions**, um die Zugänglichkeit und das Verständnis Ihrer **eLearning-Videos** zu verbessern. Die Plattform unterstützt auch **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsinhalte perfekt für verschiedene Plattformen und Geräte optimiert sind.

Wie kann HeyGen helfen, Markenbeständigkeit und Engagement in Unternehmensschulungsinhalten aufrechtzuerhalten?

HeyGen ermöglicht eine robuste **Marken- & Stilkontrolle**, die es Ihnen erlaubt, die Logos, Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens direkt in Ihre Videos zu integrieren, indem Sie anpassbare **Vorlagen & Szenen** verwenden. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Schulungsinhalte konsequent Ihre Marke widerspiegeln und hilft, das **Schulungseingagement** zu steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo