Festivalankündigung Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Promos

Starten Sie Ihr Festival mit auffälligen Videos. Erstellen Sie schnell beeindruckende Ankündigungen mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen.

396/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 90-sekündiges Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die schnell Eventkampagnen mit einem AI-Video-Generator starten möchten. Verwenden Sie eine moderne visuelle Ästhetik mit schnellen Schnitten und animiertem Text, mit professioneller, klarer Erzählung über Text-zu-Video aus dem Skript, untermalt von einem subtilen, treibenden Beat, um einen wirkungsvollen Ankündigungsvideo-Macher zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 2-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, um lokale Veranstaltungen zu bewerben, und die Einfachheit der Videoproduktion betont. Die visuelle Präsentation sollte warm, einladend und gemeinschaftsorientiert sein, mit vielfältigen Vorlagen & Szenen, in denen freundliche AI-Avatare die wichtigsten Details vor sanfter Hintergrundmusik präsentieren und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor zeigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein visuell beeindruckendes 45-sekündiges Video für Social-Media-Manager, die ein virtuelles Festival bewerben, optimiert für maximale Wirkung über alle Plattformen hinweg. Der visuelle Stil sollte kurze, prägnante Schnitte mit klaren, präzisen Untertiteln/Untertiteln enthalten, begleitet von trendiger, aktueller Musik, unter Verwendung von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten für die perfekte Präsentation von Social-Media-Videos.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Festivalankündigung Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Festivalankündigungen mit AI-gestützten Tools und professionellen Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihr Event heraussticht.

1
Step 1
Wählen Sie eine dynamische Vorlage
Beginnen Sie Ihr Festivalankündigungsvideo, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen & Szenen wählen, die perfekt für verschiedene Eventstile geeignet sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien und Marke hinzu
Laden Sie Ihre eigenen visuellen Inhalte hoch oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Ankündigung zum Leben zu erwecken. Wenden Sie einfach die Farben und das Logo Ihrer Marke an.
3
Step 3
Erstellen Sie fesselnde Voiceovers
Verwandeln Sie Ihr Event-Skript in eine überzeugende Erzählung mit unserem leistungsstarken Voiceover-Generierungstool, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mühelos
Optimieren Sie Ihre endgültige Kreation für jede Plattform mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten und teilen Sie dann nahtlos Ihre fesselnden Social-Media-Videos, um die Reichweite zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie Aufsehen mit Event-Hype-Videos

.

Erstellen Sie inspirierende und mitreißende Videos, die Begeisterung und eine starke Verbindung zu Ihren potenziellen Festivalbesuchern aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in fesselnde Videos zu verwandeln, mit realistischen AI-Avataren und ausgefeilter Voiceover-Generierung, die Ihren gesamten Produktionsprozess mit AI-gestützten Tools optimiert.

Kann ich Videos, die mit HeyGens Plattform erstellt wurden, anpassen?

Absolut! HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Ankündigungsvideo-Projekte mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke personalisieren können, indem Sie robuste Branding-Kontrollen und eine Vielzahl von Vorlagen nutzen.

Welche Eingabemethoden bietet HeyGen zur Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen glänzt bei Text-zu-Video aus dem Skript, sodass Sie dynamische Videos direkt aus geschriebenem Text erstellen können. Sie können Ihre Projekte auch mit hochwertiger Voiceover-Generierung und einer umfassenden Stock-Medienbibliothek für die Videoproduktion bereichern.

Wie kann HeyGen mir helfen, Social-Media-Videos effizient zu erstellen?

HeyGen ist ein idealer Promo-Video-Macher, der darauf ausgelegt ist, Social-Media-Videos schnell zu produzieren. Sie können Videoinhalte einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen teilen und exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft Ihr Publikum effektiv erreicht, für jede Festivalankündigung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo