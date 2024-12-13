Feedback-Trainingsvideo-Generator für mitreißendes Mitarbeiterlernen

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis, das Best Practices für die Durchführung virtueller Mitarbeiterschulungen zeigt. Dieses Video sollte einen freundlichen und informativen visuellen Stil haben, mit verschiedenen AI-Avataren, die in verschiedenen Szenarien interagieren, um wichtige Konzepte zu veranschaulichen, und HeyGens AI-Avatare nutzen, um das Lernerlebnis zu personalisieren und komplexe Themen zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für Marketing-Teams, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Videoproduktion für Social-Media-Kampagnen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, mit lebendigen Szenen und schnellen Schnitten, um die effiziente Inhaltserstellung zu demonstrieren, und HeyGens vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um überzeugende Marketingbotschaften zu starten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Lehrvideo für globale L&D-Spezialisten, das die Vorteile der Integration von AI-Videogeneratoren in ihre E-Learning-Plattformen erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte global und inklusiv sein, professionell präsentiert mit Grafiken auf dem Bildschirm und klarer Stimme, und die Bedeutung von HeyGens Untertiteln für die Zugänglichkeit in verschiedenen Sprachen und Lernpräferenzen betonen, um Bildungsinhalte wirklich universell zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feedback-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell mitreißende und personalisierte Schulungsvideos mit AI-Avataren und nahtloser Inhaltserstellung, die Ihre Feedback-Übermittlung transformieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Schulungsinhalte mit dem intuitiven Editor. Die robusten Werkzeuge der Plattform zur Skripterstellung sorgen dafür, dass Ihre Botschaft klar ist und für die mitreißende AI-Videoproduktion bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die Ihr Präsentator sein sollen. Diese virtuellen Charaktere vermitteln Ihre Botschaft mit mitreißenden Ausdrücken und erwecken Ihre Schulung zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen, Musik und Hintergrundszenen. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farbschemata, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Botschaft zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Feedback-Trainingsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Integrieren Sie Ihre hochwertigen Inhalte mühelos in Ihr LMS für eine reibungslose Verteilung und Nachverfolgung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

.

Produzieren Sie klare und prägnante AI-generierte Videos, um komplexe Themen zu erklären und das Verständnis und die Effektivität in jedem Schulungsprogramm zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Erstellung hochwertiger Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es die Skripterstellung in mitreißende Schulungsvideos mit fortschrittlicher AI-Videogenerator-Technologie verwandelt. Es ermöglicht Nutzern, schnell professionellen Inhalt zu erstellen, einschließlich Feedback-Trainingsvideo-Generator-Assets, ohne umfangreiche Produktionskenntnisse.

Kann HeyGen AI-Avatare anpassen und spezifische Branding-Kontrollen integrieren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Funktionen zur Anpassung von AI-Avataren, um perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinzustimmen. Sie können problemlos spezifische Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, anwenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiterschulungs- und Onboarding-Videos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild haben.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Integration von AI-Videogenerator-Inhalten in bestehende Plattformen?

Die Plattform von HeyGen ist für nahtlose Integration konzipiert und bietet vielseitige Exportoptionen und Funktionen wie mehrsprachige Videoplayer-Unterstützung für breite Zugänglichkeit. Dies ermöglicht es Organisationen, hochwertige AI-Videogenerator-Inhalte, wie Bildungsinhalte, mühelos in verschiedene Lernmanagementsysteme oder interne Plattformen zu integrieren.

Wie schnell kann HeyGen Text in Video mit realistischen AI-Sprachüberlagerungen umwandeln?

HeyGen ist ein leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der geschriebene Skripte schnell in dynamische Videoinhalte umwandelt. Mit realistischen AI-Sprachüberlagerungen und vielfältigen vorgefertigten Vorlagen können Sie in Minuten polierte Videos für Zwecke wie Mitarbeiterschulung oder Marketing erstellen.

