Erstellen Sie schnell personalisierte Videoformulare, um wertvolle nutzergenerierte Inhalte zu sammeln und Feedback zu optimieren, indem Sie leistungsstarke Text-to-Video-Funktionen nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein freundliches und ansprechendes 30-sekündiges internes Video für Mitarbeiter, um deren 'Video-Feedback' zu einer vorgeschlagenen neuen Unternehmensrichtlinie einzuholen. Die visuellen Elemente sollten zugänglich sein und HeyGens 'Vorlagen & Szenen' hervorragend nutzen, um Informationen klar zu präsentieren, ergänzt durch eine warme, ermutigende 'Voiceover-Generierung', die zur aktiven Teilnahme einlädt und hilft, den 'Workflow für HR-Kommunikation zu optimieren'.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein herzliches 60-sekündiges Dankesvideo für bestehende Kunden, die wertvolles Feedback gegeben haben, indem Sie deren 'nutzergenerierte Inhalte' in wirkungsvolle 'Video-Testimonials' verwandeln. Verwenden Sie einen persönlichen und wertschätzenden visuellen Stil, möglicherweise mit einem lächelnden 'AI-Avatar', um Aufrichtigkeit zu vermitteln, begleitet von einer aufrichtigen und freundlichen Stimme. Stellen Sie sicher, dass wichtige Kunden-Zitate effektiv mit 'Untertiteln/Caption' hervorgehoben werden, um maximale Wirkung und Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an Betatester und Early Adopters richtet, um speziell deren entscheidenden Input zu einer neuen Softwarefunktion zu erbitten, als 'Feedback-Anfrage-Video-Generator'. Der visuelle Stil sollte technikorientiert und energiegeladen sein, Produkt-UI-Ausschnitte mit unterstützenden visuellen Elementen aus HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' präsentieren. Der Ton sollte enthusiastisch und klar sein, die Benutzer durch den Feedback-Prozess führen und 'Text-to-Video aus Skript' verwenden, um die Funktion zu erklären und umfassende 'Videoerstellungs'-Einblicke zu erfassen.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feedback-Anfrage-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos personalisierte Videoanfragen, um wertvolles Feedback und Testimonials zu sammeln, das Engagement zu steigern und Ihren Workflow zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoanfrage-Nachricht
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Feedback-Anfrage-Nachricht. Nutzen Sie HeyGens **Text-to-Video aus Skript**-Funktion, um Ihr Skript in ein natürlich klingendes Video zu verwandeln, oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Nachricht zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren Feedback-Sammlungslink hinzu
Integrieren Sie einen klaren Aufruf zum Handeln in Ihr Video. Verlinken Sie einfach direkt von dem Video zu Ihrer bevorzugten Umfrage- oder **Videoformular**-Plattform, um die Zuschauer zur Abgabe ihres Feedbacks zu leiten.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Anpassung
Personalisieren Sie Ihr Feedback-Anfrage-Video, um es an Ihre Markenidentität anzupassen. Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente mit den **Branding-Kontrollen**, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihrer Anfrage
Sobald das Video perfektioniert ist, exportieren Sie Ihre Feedback-Anfrage in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Teilen Sie es einfach über Plattformen, um wertvolle Einblicke zu sammeln und **Video-Testimonials** effizient zu sammeln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Feedback-Kampagnen mit AI-Video optimieren

Produzieren Sie schnell professionelle AI-Videos für gezielte Feedback-Kampagnen, sammeln Sie effizient wertvolle Einblicke und verbessern Sie die Produktentwicklung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Feedback-Anfragen und Testimonials?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Videoinhalte effizient mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Generator zu erstellen, ideal für die Erstellung von Feedback-Anfrage-Videos und das Sammeln von Video-Testimonials. Unsere Plattform optimiert den gesamten Videoerstellungsprozess, vom Skript bis zur finalen Produktion.

Kann HeyGen AI-Avatare verwenden, um Video-Feedback-Anfragen zu personalisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare und Text-to-Video-Technologie zu nutzen, um personalisierte Video-Feedback-Anfragen zu erstellen, die das Nutzerengagement steigern. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, um Konsistenz mit der Identität Ihres Unternehmens sicherzustellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um das Sammeln von Video-Testimonials zu optimieren?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge, um den Workflow für das Sammeln von Video-Testimonials zu optimieren, einschließlich der Möglichkeit, interaktive Videoformulare einzubetten und mit Plattformen wie Zapier zu integrieren. Dies macht das Sammeln von nutzergenerierten Inhalten mühelos und skalierbar.

Ist HeyGen ein umfassender AI-Video-Generator für all meine Videoerstellungsbedürfnisse?

Absolut, HeyGen fungiert als umfassender AI-Video-Generator und Online-Video-Editor, der eine breite Palette von Vorlagen und robusten Videobearbeitungswerkzeugen bietet, um vielfältige Videoerstellungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Plattform vereinfacht die Produktion von hochwertigen Videoinhalten, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

