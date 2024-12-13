Feature-Walkthrough-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Demos

Erstellen Sie mühelos professionelle Feature-Walkthroughs mit natürlicher AI-Voiceover-Generierung.

Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-Sekunden-Video für Marketer, das als ansprechender Erklärvideo-Macher für ein neues Produktmerkmal dient. Der visuelle Stil sollte modern und lebhaft sein, mit einem professionellen Voiceover, das aus Ihrem Text-zu-Video-Skript generiert wird, und vielfältigen Vorlagen & Szenen, um Branding-Elemente effektiv hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein umfassendes 60-Sekunden-Video-Tutorial für neue Software-Nutzer, das komplexe Funktionen mit klaren, schrittweisen Anleitungen veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und einladend sein, mit einem AI-Avatar-Erzähler und automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit, um den Videoerstellungsprozess nahtlos zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Software-Demo-Video für Vertriebsteams, das fortschrittliche Funktionen potenziellen Interessenten präsentiert. Dieses Video sollte poliert und anschaulich sein, mit reichhaltigen grafischen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einer selbstbewussten Voiceover-Generierung, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein fesselndes 30-Sekunden-Video für Content-Ersteller und Kleinunternehmer, das darauf abzielt, Benutzerengagement zu fördern und den Umsatz zu steigern. Verwenden Sie einen schnellen und visuell reichen Stil mit lebendigen Szenen und Animationen, optimiert für verschiedene Plattformen durch Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und kreative Vorlagen & Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feature-Walkthrough-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Video-Walkthroughs und Software-Demos, die die Funktionen Ihres Produkts klar erklären, Zeit sparen und das Benutzerverständnis verbessern.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Material auf oder laden Sie es hoch
Zeichnen Sie Ihr Produkt in Aktion mit unserer intuitiven Bildschirmaufnahmefunktion auf oder laden Sie vorhandenes Filmmaterial hoch, um loszulegen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Voiceovers hinzu
Generieren Sie professionelle AI-Voiceovers aus Ihrem Skript, um Ihr Walkthrough zu erzählen und so Klarheit und Engagement zu gewährleisten, ohne Ihre eigene Stimme aufnehmen zu müssen.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Wählen Sie aus unserer Bibliothek professioneller Videovorlagen und Szenen, um Ihr Walkthrough schnell zu strukturieren und eine polierte und gebrandete Präsentation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Walkthrough
Finalisieren Sie Ihr Video, passen Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie es für nahtloses Teilen als wirkungsvolle Software-Demos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklären Sie komplexe Software-Funktionen

Verwenden Sie AI-gestützte Erklärvideo-Macher, um komplexe Software-Funktionalitäten und neue Updates Ihrem Publikum einfach zu vermitteln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erklärvideos und Software-Demos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Erklärvideos und Software-Demos mit AI zu erstellen. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Avataren, die es einfach machen, hochwertige Videoinhalte aus einem Skript zu generieren und Ihre Marketingstrategie zu verbessern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender Feature-Walkthrough-Videos mit AI?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher Feature-Walkthrough-Video-Generator, der AI nutzt, um die Erstellung zu vereinfachen. Sie können mühelos umfassende Video-Walkthroughs und Tutorial-Videos produzieren, komplett mit AI-Voiceover und automatischen Untertiteln, um die Software-Funktionalität klar zu demonstrieren.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen stehen für meine Videoinhalte zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Videos mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben anpassen und aus einer reichhaltigen Medienbibliothek wählen, um gebrandete Szenen und effektive Handlungsaufforderungen zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen problemlos professionelle Voiceovers und Untertitel zu meinen Tutorial-Videos hinzufügen?

Absolut, HeyGen vereinfacht den Prozess, professionelle Voiceovers und automatische Untertitel zu all Ihren Videoinhalten, einschließlich Tutorial-Videos, hinzuzufügen. Nutzen Sie unsere AI-Voiceover-Generierung und Untertitelfunktionen, um klare Kommunikation und Barrierefreiheit in Ihrer Videodokumentation sicherzustellen.

