Feature-Update-Video-Maker: Neue Funktionen mühelos ankündigen

Optimieren Sie Ihre Videoproduktion für Updates mit dynamischen Vorlagen & Szenen für sofortige Wirkung.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer, das eine neue Produktfunktion mit einem professionellen und ansprechenden visuellen Stil präsentiert. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um schnell eine auffällige Präsentation zu erstellen, die durch einen mitreißenden Audiotrack und eine klare Sprachübertragung ergänzt wird, um spannende Unternehmensneuigkeiten effektiv zu kommunizieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein energiegeladenes 15-Sekunden-Video für soziale Medien, das sich an Content-Ersteller richtet und zeigt, wie einfach "Videoproduktion" mit einem "AI-Video-Maker" sein kann. Verwenden Sie einen lebendigen, schnellen visuellen Stil mit trendiger Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass durch HeyGens automatische "Untertitel/Beschriftungen" die Zugänglichkeit und das Engagement für ein breites Publikum, das stumm durch Feeds scrollt, gewährleistet ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Anleitungsvideo für Technikbegeisterte, das ein komplexes Software-Update mit einem sauberen, professionellen Ästhetik erklärt. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Erzählung in einem autoritativen, aber zugänglichen Ton zu liefern, ergänzt durch informative On-Screen-Grafiken und dezente Hintergrundmusik, um den Aspekt des "Feature-Update-Video-Makers" für professionelle Videos hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein direktes 20-Sekunden-Video für die interne Kommunikation, ideal für vielbeschäftigte Fachleute und interne Teams, das eine kleine Verbesserung des "Feature-Update-Video-Makers" ankündigt. Verwenden Sie einen modernen, unkomplizierten visuellen Stil mit einem Unternehmens-Hintergrundtrack. Übermitteln Sie die Botschaft effektiv mit HeyGens "Sprachübertragungsgenerierung" aus einem einfachen Skript, um Klarheit und Prägnanz für schnelle Unternehmensupdates zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feature-Update-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Feature-Update-Videos, die Ihre neuesten Produktverbesserungen klar an Ihr Publikum kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Videoinhalt
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in ein dynamisches Video umzuwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen. Geben Sie einfach Ihren Text ein und sehen Sie zu, wie er sich verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimmen
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und natürlich klingende Sprachübertragungen generieren, die zu Ihrer Marke passen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie automatisch genaue Untertitel/Beschriftungen hinzufügen. Sie können auch das Logo und die Farben Ihrer Marke anwenden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr professionelles Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen, um Ihre Nutzer zu informieren.

Anwendungsfälle

Heben Sie die Auswirkungen von Funktionen mit Erfolgsgeschichten hervor

Demonstrieren Sie den Wert und die Auswirkungen neuer Funktionen, indem Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden im Videoformat erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Videos mühelos zu erstellen, indem es KI-gestützte Tools wie AI-Avatare und eine vielfältige Medienbibliothek nutzt. Dies vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und ist ideal für Videos in sozialen Medien oder Unternehmensupdates.

Kann ich AI-Avatare und Text-to-Speech-Funktionen mit HeyGen nutzen?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare und robuste Text-to-Speech-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, überzeugende Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript zu generieren. Dies macht HeyGen zu einem herausragenden AI-Video-Maker für vielfältige Inhaltsbedürfnisse.

Welche Tools bietet HeyGen für professionelle Videobearbeitung und Branding?

HeyGen bietet umfassende Tools für professionelle Videos, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie automatische Untertitel/Beschriftungen. Dies stellt sicher, dass Ihr Videoinhalt professionell aussieht und perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Wie schnell kann ich ein Feature-Update-Video mit HeyGens AI-Tools erstellen?

HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht die schnelle Erstellung von Feature-Update-Videos durch seine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und KI-gestützte Tools. Sie können schnell Szenen zusammenstellen und ansprechende Inhalte ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung erstellen.

