Videoerstellung für Funktionsankündigungen: Verkünden Sie Ihre Innovationen

Verwandeln Sie Ihre Funktionsankündigungen mit KI-Avataren, die direkt zu Ihrem Publikum sprechen, und machen Sie jedes Update klar und fesselnd.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video zur Veröffentlichung von Funktionen, das die neuesten Fortschritte in der KI-gestützten Videoproduktion zeigt und sich an technikbegeisterte Innovatoren richtet. Der visuelle Stil sollte futuristisch und energiegeladen sein, mit einem mitreißenden Hintergrundtrack und einer klaren KI-Sprachübertragung, die speziell hervorhebt, wie neue KI-Avatare komplexe Updates zum Leben erwecken und die Ankündigung äußerst fesselnd machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges 30-sekündiges Produktvideo, das auf Kleinunternehmer und Marketingmanager zugeschnitten ist und die mühelose Erstellung überzeugender Social-Media-Videos betont. Visuell sollte ein sauberer, moderner Look mit einem freundlichen Audioton und prominenten On-Screen-Texten angestrebt werden. Dieses Video sollte die Nützlichkeit von vorgefertigten Vorlagen und Szenen für die schnelle Inhaltserstellung und die effiziente Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen eindrucksvoll demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches 60-sekündiges Tutorial-Video, das sich direkt an Content-Ersteller und Pädagogen richtet und genau veranschaulicht, wie neue Funktionen zur Erstellung effektiver Erklärvideos genutzt werden können. Verwenden Sie einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Stil mit warmen Tönen und klarer Audioqualität, verstärkt durch dynamische Szenenübergänge. Führen Sie die Zuschauer durch die mühelose Umwandlung von Text in Video aus einem Skript und integrieren Sie verschiedene Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um polierte, informative Anleitungen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 45-sekündiges Produktupdate-Ankündigungsvideo, das sich direkt an Produktmanager und Unternehmenskunden richtet und sich auf die bedeutenden Auswirkungen der jüngsten Plattformverbesserungen konzentriert. Die visuelle Erzählung sollte professionell und autoritativ sein, mit einem selbstbewussten KI-Avatar und subtilen, informativen Animationen. Dieses Video muss klar artikulieren, welche präzise Kontrolle die Sprachübertragung für mehrsprachige Ankündigungen bietet und wie die nahtlose Integration von automatischen Untertiteln/Captioning die globale Zugänglichkeit gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktionieren Ihre Videos zur Funktionsankündigung

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Videos zur Funktionsankündigung mit KI-gestützten Tools, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum über neue Funktionen informiert und begeistert bleibt.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen" oder erstellen Sie Inhalte direkt aus einem Skript, um schnell die Grundlage Ihres Videos zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktgeschichte hinzu
Nutzen Sie die "KI-gestützte Videoproduktion", um benutzerdefinierten Text, Medien und realistische KI-Avatare einfach zu integrieren und Ihr Skript in eine fesselnde visuelle Erzählung für Ihre Funktionen zu verwandeln.
3
Step 3
Verbesserungen anwenden
Verwenden Sie den intuitiven "Videoeditor", um Branding-Elemente, B-Roll-Material und Musik hinzuzufügen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft poliert und markengerecht ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Schließen Sie Ihr Projekt im "Videoerstellungstool für Funktionsankündigungen" ab und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über alle Ihre Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement für das Training neuer Funktionen mit KI-Video

.

Verbessern Sie das interne oder externe Training zu neuen Produktfunktionen, indem Sie das Engagement und die Wissensspeicherung mit KI-generierten Videos steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktvideoerstellung verbessern?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Produktvideos, indem es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte mit KI-gestützter Videoproduktion zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen KI-Avatare und professionellen Vorlagen, um schnell überzeugende Produktdemovideos und Erklärvideos zu produzieren.

Welche Arten von Videos kann ich mit dem KI-Videoersteller von HeyGen erstellen?

Mit dem KI-Videoersteller von HeyGen können Sie eine Vielzahl von Inhalten produzieren, von dynamischen Social-Media-Videos bis hin zu detaillierten Tutorial-Videos. Mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und der Text-zu-Video-Funktion ist die Erstellung hochwertiger Videos effizient und unkompliziert.

Bietet HeyGen KI-Sprachübertragungen und automatische Untertitel für Videos an?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke KI-Sprachübertragungen und automatische Untertitel, um Ihre Videoinhalte zu verbessern. Unser fortschrittlicher Videoeditor integriert diese Funktionen nahtlos und stellt sicher, dass Ihre Botschaften klar und für ein breiteres Publikum zugänglich sind.

Kann ich das Erscheinungsbild meiner Marke in mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Videos integrieren können. Nutzen Sie unsere professionellen Vorlagen und den fortschrittlichen Videoeditor, um ein konsistentes und poliertes Markenimage über alle Ihre Videoressourcen hinweg zu bewahren.

