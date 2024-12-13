AI-Videogenerator für Trainings- und Produktveröffentlichungsvideos
Automatisieren Sie ansprechende Trainingsvideos und Produktveröffentlichungen mit dynamischen AI-Avataren, die Ihr Publikum fesseln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Trainingsvideo für L&D-Teams, speziell für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das ein unternehmensweites Software-Update vorstellt. Das Video sollte einen professionellen und zugänglichen visuellen Stil haben, der vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung integriert. Stellen Sie sicher, dass der Ton klar und freundlich ist, und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern, und demonstrieren Sie HeyGen als effektiven AI-Trainingsvideomacher.
Produzieren Sie ein informatives 30-Sekunden-Trainingsvideo-Update für interne Teams über eine kleine technische Prozessverbesserung, indem Sie die Fähigkeiten eines Trainingsvideogenerators nutzen. Der visuelle Stil sollte direkt und klar sein, indem relevantes Stock-Material aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwendet wird, um wichtige Punkte zu veranschaulichen. Eine präzise Sprachübertragung sollte die Zuschauer durch das Update führen und zeigen, wie die Videoproduktion für Routinekommunikationen automatisiert werden kann.
Erstellen Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Video für soziale Medien, das einen schnellen Tipp zur Maximierung der Produktivität mit einer neuen App-Funktion bietet. Der visuelle Stil sollte hell, energiegeladen und für die mobile Ansicht optimiert sein, und HeyGens Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen demonstrieren. Eine ansprechende und schnelle AI-Sprachübertragung sollte die visuellen Elemente ergänzen und dies zu einem hervorragenden Beispiel für eine Kurzform-AI-Videoproduktion machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training mit AI.
Verbessern Sie Ihre Feature-Release-Trainingsvideos mit AI, um ein höheres Engagement und eine bessere Behaltensquote des neuen Produktwissens bei den Mitarbeitern zu gewährleisten.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Erstellen Sie schnell vielfältige Trainingsvideos für neue Funktionen und Produkte und skalieren Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos für ein globales Publikum.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Produktveröffentlichungsvideos helfen?
HeyGen ist ein AI-Videogenerator, der entwickelt wurde, um ansprechende Produktvideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare, anpassbare Videovorlagen und die Skript-zu-Video-Funktionalität, um filmische Marketingvideos mit hohem Produktionswert zu produzieren, die visuell ansprechend sind.
Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen-Videos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter AI-Avatare, dynamische Grafiken und eine große Auswahl an Videovorlagen. Benutzer können ihre visuellen Ausgaben anpassen, um visuell ansprechende und einzigartige Inhalte für verschiedene Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu erstellen.
Unterstützt HeyGen die Erstellung filmischer Marketingvideos?
Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, filmische Marketingvideos mit fotorealistischer Ausgabe und hohem Produktionswert zu erstellen. Die AI-gestützte Plattform ermöglicht visuell ansprechende Inhalte, die perfekt für Produktanzeigen und Social-Media-Kampagnen sind.
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Inhalte?
HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es einen Großteil des kreativen Prozesses automatisiert, von der Skript-zu-Video-Generierung bis hin zu AI-Sprachübertragungen und Untertiteln. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreichen Videokreationstools ermöglichen es Content-Erstellern, effizient hochwertige Videos zu produzieren.