Entwerfen Sie ein 1-minütiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie mühelos sie professionelle Produktlaunch-Videos mit HeyGens intuitiver Benutzeroberfläche erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und optimistisch sein und animierte Infografiken enthalten, die die Benutzerfreundlichkeit mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervorheben, um letztendlich eine hochauflösende MP4-Datei zu exportieren.

Video Generieren