Feature-Launch-Werbevideo-Maker: Erstellen Sie atemberaubende Promos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Feature-Launch-Werbevideos. Verwandeln Sie Ihr Skript in ansprechende Visuals mit Text-to-Video für schnelles Markenwachstum.

516/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine Marketingagentur vor, die ihre kreative Videoanzeigenausgabe für verschiedene Kunden schnell skalieren muss. Dieses 45-sekündige Video wird schnell und professionell sein und zeigen, wie HeyGen's Vorlagen & Szenen und AI-Avatare, kombiniert mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten, Performance-Marketer befähigen, zahlreiche Video-Varianten effizient für soziale Medien zu generieren. Der Ton wird klar und selbstbewusst sein und das professionelle Erscheinungsbild unterstreichen.
Beispiel-Prompt 2
Wie können E-Commerce-Unternehmen ihre Markenbekanntheit mit fesselnden Kurzvideos steigern? Entwickeln Sie einen prägnanten 15-sekündigen Clip, der mit hellen, trendigen Social-Media-Ästhetiken und mitreißender Hintergrundmusik zeigt, wie einfach es ist, ansprechende Inhalte mit HeyGen's AI-Avataren und automatischen Untertiteln zu erstellen. Die von AI-Stimmen generierte Voiceover wird schnell einen wichtigen Produktvorteil hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Ein Produktmanager möchte seine neueste Innovation mit einem eindrucksvollen Produktlaunch-Video enthüllen. Dieses 60-sekündige, polierte und erklärende Video würde die Merkmale des neuen Angebots durch klare Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sorgfältig präsentieren, ergänzt durch ein autoritatives Voiceover, das mit Text-to-Video aus dem Skript generiert wird, um sicherzustellen, dass jedes Detail effektiv vermittelt wird, um eine starke Markenbekanntheit zu fördern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feature-Launch-Werbevideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende Videoanzeigen für Ihre neuen Features, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln und mit intuitiven Werkzeugen Engagement fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter "Videovorlagen", um Ihren Feature-Launch-Werbeprozess zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihr Anzeigenskript ein und nutzen Sie fortschrittliche "AI-Stimmen", um eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Video zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie dynamische "Animationen" und reichhaltige Medien aus unserer Bibliothek, um die Vorteile und wichtigsten Verkaufsargumente Ihres Features hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Optimieren Sie Ihre Anzeige für verschiedene Plattformen, indem Sie sie in geeigneten Formaten für "Kurzvideos" und soziale Medienkanäle exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie überzeugende Kundenstorys

.

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um den Erfolg von Kunden zu präsentieren und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre neuen Features oder Produkte aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Feature-Launch-Werbevideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Feature-Launch-Werbevideos mit AI-Avataren und einer umfassenden Bibliothek von Videovorlagen zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht die Produktion von hochwertigen, ansprechenden Videoanzeigen, die sicherstellen, dass Ihr Produktlaunch-Video herausragt.

Ist es möglich, Videoanzeigen innerhalb von HeyGen vollständig an meine Marke anzupassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videoanzeigen sofort mit den spezifischen Farben, Logos und Schriftarten Ihrer Marke anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videoanzeigen durchgehend die Markenbekanntheit in jeder Kampagne verstärken.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Videoanzeigen?

HeyGen nutzt hochmoderne AI-Avatare und realistische AI-Stimmen, um dynamische und wirkungsvolle Videoanzeigen aus Text-to-Video-Skripten zu generieren. Diese Funktionen ermöglichen eine schnelle Anzeigenerstellung, unterstützen diverse Video-Varianten und erleichtern die Inhaltslokalisierung für eine breitere Reichweite.

Unterstützt HeyGen die Erstellung verschiedener Videoanzeigenformate für soziale Medien?

Absolut. HeyGen ist optimiert für die Produktion von sendefertigen Videoanzeigen und Kurzvideos, die für verschiedene soziale Medienplattformen anpassbar sind. Mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen und Seitenverhältnis-Anpassung können Sie mühelos mehrere Video-Varianten für Instagram, TikTok oder YouTube erstellen und exportieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo