Feature-Erklärungsvideo-Maker: Erstellen Sie fesselnde Demos

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Erklärvideos mit unserem Drag-and-Drop-Editor und professionellen Vorlagen & Szenen, ohne Erfahrung zu benötigen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, lebendiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell eine wichtige Produkteigenschaft präsentieren müssen, ohne vorherige Videoerfahrung. Der visuelle Stil sollte sauber und animiert sein, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen genutzt werden, um zu demonstrieren, wie einfach sie professionelle Erklärvideos erstellen können, ergänzt durch einen begeisterten Voiceover, der direkt aus ihrem Skript generiert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, anspruchsvolles Feature-Erklärungsvideo, das sich an digitale Vermarkter richtet, die ihre Marketingstrategie mit modernem Content aufwerten möchten. Das Video sollte einen eleganten, professionellen visuellen Stil annehmen, mit einem lebensechten AI-Avatar, der komplexe Produktfunktionen klar präsentiert und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um nahtlose Inhalte zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, energetisches Video für Technikbegeisterte, die schnelle Anleitungen für eine neue Softwarefunktion suchen, ideal für die Verbreitung in sozialen Medien. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit scharfen Animationen und Übergängen, basierend auf HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, während ein klarer, schnell gesprochener Voiceover den Zuschauer durch die Feature-Erklärung führt, was es einfach macht, Erklärvideos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Produktmanager, das ein neues Software-Update für eine globale Nutzerschaft erklärt und dabei die Zugänglichkeit priorisiert. Der visuelle Ansatz sollte direkt und informativ sein, die Funktion mit klaren Bildschirmdemonstrationen zeigen und HeyGens Untertitel/Captions für eine breitere Reichweite nutzen. Das Video sollte auch seine Vielseitigkeit für verschiedene Plattformen durch Größenanpassung und Exporte hervorheben und seine Nutzung als umfassenden Feature-Erklärungsvideo-Maker festigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feature-Erklärungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Feature-Erklärungsvideos mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Szenen, um den Wert Ihres Produkts effektiv zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärvideo-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Technologie aus dem Skript, um automatisch das erste Video zu generieren und die Grundlage für Ihre Feature-Erklärung zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Feature zu präsentieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie professionelle Vorlagen und Szenen auswählen, die perfekt zu Ihrer Marke und Ihrem Produktästhetik passen.
3
Step 3
Fügen Sie fesselnde Voiceovers und Medien hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit fesselndem Audio durch unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung. Integrieren Sie Stock-Footage oder laden Sie Ihre eigenen Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hoch, um Ihre Features dynamisch zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Feature-Erklärungsvideo einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über alle Ihre Marketingkanäle und sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie umfassende Feature-Erklärungskurse

.

Gestalten Sie umfangreiche Videokurse, um komplexe Funktionen zu erklären und ein globales Publikum mit klaren, fesselnden und skalierbaren Inhalten zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich fesselnde Erklärvideos ohne vorherige Bearbeitungserfahrung erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Erklärvideos zu erstellen, selbst ohne Erfahrung, dank seines intuitiven Drag-and-Drop-Editors. Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen, fügen Sie Ihr Skript hinzu, und lassen Sie HeyGens AI Ihr Video mit lebensechten AI-Avataren und Voiceovers generieren.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoplattform für Unternehmen?

HeyGen zeichnet sich als effektive AI-Videoplattform aus, indem es Unternehmen ermöglicht, hochwertige AI-Videos mit lebensechten AI-Avataren nur aus Text zu produzieren. Seine robusten Funktionen machen es zu einem leistungsstarken Video-Maker, der Ihre Content-Erstellung für verschiedene Marketingstrategien optimiert.

Kann ich mit HeyGen schnell animierte Videos für das Marketing produzieren?

Absolut! HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, schnell dynamische animierte Videos für Ihre Marketingstrategie zu produzieren. Nutzen Sie seine umfangreiche Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen und passen Sie diese mit Ihrem Branding an, um wirkungsvolle visuelle Inhalte effizient zu erstellen.

Wie hilft HeyGen bei der Produktion hochwertiger Marketingvideos für soziale Medien?

HeyGen dient als umfassender Video-Maker, der Werkzeuge bereitstellt, um hochwertige Marketingvideos zu erstellen, die perfekt für soziale Medien geeignet sind. Sie können das Engagement mit professionellen Voiceovers, automatisch generierten Untertiteln steigern und Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ein breiteres Publikum erreicht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo