Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein prägnantes 2-minütiges Tutorial-Video vor, das für neue Softwarebenutzer entwickelt wurde und sie durch eine Produktführung fortschrittlicher Funktionen leitet. Der visuelle Stil sollte intuitiv und schrittweise sein, verstärkt durch eine beruhigende und klare Stimme, die HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen nutzt, um eine strukturierte und leicht verständliche Präsentation zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktvideo, das sich an potenzielle B2B-Kunden richtet und als hochrangige Produktübersicht fungiert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und stark gebrandet sein, mit professionellen AI-Avataren, die von HeyGen angetrieben werden, um eine selbstbewusste und überzeugende Erzählung zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein präzises 90-sekündiges How-to-Video für das interne Support-Team, das einen komplexen Fehlerbehebungs-Workflow detailliert beschreibt. Dieses Video erfordert einen stark instruktiven visuellen Ansatz mit explizitem On-Screen-Text und einer klaren, prägnanten Erzählung, die HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktion nutzt, um maximale Verständlichkeit zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Feature-Demonstrations-Video-Maker funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung überzeugender Feature-Demonstrationsvideos, um den Wert Ihres Produkts mühelos und effizient zu präsentieren.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Demo-Material auf
Beginnen Sie damit, die wichtigsten Funktionen Ihres Produkts mit einem integrierten Bildschirmrekorder aufzunehmen oder vorhandene Medien hochzuladen. Dies bildet die Grundlage Ihres Feature-Demonstrationsvideos.
2
Step 2
Fügen Sie eine fesselnde Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Sprachübertragungen. Nutzen Sie die AI-Sprachübertragung, um eine klare, natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen, die jede Funktion effektiv hervorhebt.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Stile an
Wenden Sie anpassbare Video-Vorlagen an und integrieren Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktdemovideos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Feature-Demonstration. Exportieren Sie Ihr Video in HD-Auflösung und teilen Sie es einfach über verschiedene Plattformen, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und Onboarding

Entwickeln Sie interaktive Tutorial-Videos und Produktführungen, um das Lernen und die Funktionsübernahme für Benutzer und Mitarbeiter zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktdemonstrationsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Funktionen, um die Erstellung von Produktdemonstrationsvideos zu vereinfachen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die anpassbaren Video-Vorlagen ermöglichen es den Nutzern, schnell professionell aussehende Demo-Videos zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.

Kann HeyGen Videos mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Sprachübertragungen erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung von fesselnden Feature-Demonstrationsvideos mit realistischen AI-Avataren und anpassbarer AI-Sprachübertragung. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die AI-gestützten Funktionen von HeyGen erwecken Ihre Produktdemos mit professioneller Erzählung zum Leben.

Welche Anpassungsoptionen stehen für Produktdemovideos in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich anpassbarer Video-Vorlagen und robuster Branding-Kontrollen für Ihr Logo und Ihre Farben. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktdemovideos perfekt an Ihre Markenidentität anzupassen.

Wie kann ich die mit HeyGen erstellten Produktdemonstrationsvideos teilen und exportieren?

Nach der Erstellung Ihrer Produktdemonstrationsvideos ermöglicht HeyGen es Ihnen, diese einfach zu teilen und ihre Leistung zu verfolgen. Sie können Ihre Videos auch in verschiedenen Formaten, einschließlich MP4, exportieren, um eine hochauflösende Videoqualität und Kompatibilität über Plattformen hinweg zu gewährleisten.

