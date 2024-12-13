Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für technische Produktmanager, das den nahtlosen Workflow der Nutzung von HeyGen als AI-Videoersteller demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen, die wichtige Schritte hervorheben. Eine klare, artikulierte Stimme führt den Zuschauer durch den Prozess der Videogenerierung mit der Funktion "Text-zu-Video aus Skript" und zeigt, wie ein einfaches Skript mühelos in ein ausgearbeitetes Feature-Breakdown-Video verwandelt wird.

Video Generieren