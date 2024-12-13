Feature-Ankündigung Video-Generator: Produkte schneller einführen

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produktupdate-Ankündigungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre neuen Funktionen zum Leben zu erwecken und Ihr Publikum zu begeistern.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video-Skript, das sich an vielbeschäftigte Produktmanager und Marketing-Leiter richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als Video-Generator für Feature-Ankündigungen zeigt. Der visuelle Stil sollte klar und modern sein, mit eleganten animierten Textüberlagerungen, ergänzt durch eine freundliche, artikulierte AI-Stimme. Betonen Sie, wie die Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript einfachen Text in polierte AI-Video-Inhalte verwandelt und die Einführung neuer Funktionen vereinfacht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video-Skript für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das die einfache Erstellung von Produktupdate-Ankündigungsvideos demonstriert. Das Video sollte eine lebendige, zugängliche visuelle Ästhetik verwenden, in der verschiedene AI-Avatare die Updates präsentieren, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und klaren AI-Stimmen. Heben Sie die Wirkung von HeyGens AI-Avataren und der Voiceover-Generierung hervor, um schnell ansprechende Inhalte zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Video-Skript für internationale Marketingteams und globale Produktmanager, das zeigt, wie HeyGen die Fähigkeiten des Produkt-Video-Makers für diverse Zielgruppen verbessert. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und sauber sein, subtil mehrere Sprachoptionen mit reibungslos erscheinenden mehrsprachigen Untertiteln demonstrieren und eine autoritative AI-Stimme verwenden. Konzentrieren Sie sich auf die nahtlose Integration von Untertiteln für globale Reichweite bei jeder neuen Feature-Ankündigung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video-Skript, das auf schnelllebige Marketingagenturen und SaaS-Unternehmen zugeschnitten ist und sich auf schnelle, markengerechte Produkt-Video-Inhalte konzentriert. Dieses Skript sollte eine schnelle, energetische visuelle Präsentation mit dynamischen Szenenübergängen aus Vorlagen und Szenen sowie modernen Branding-Elementen enthalten, angetrieben von einer enthusiastischen AI-Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens Video-Vorlagen es Benutzern ermöglichen, schnell professionelle Feature-Ankündigungsvideos mit minimalem Aufwand zu erstellen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Feature-Ankündigung Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende Produktankündigungsvideos mit AI, anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken Bearbeitungstools, um Ihre neuesten Updates zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine anpassbare Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen wählen, die zum Thema und Stil Ihrer Ankündigung passen, indem Sie unsere Vorlagen & Szenen nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und AI-Voiceovers hinzu
Geben Sie Ihr Ankündigungsskript ein und nutzen Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion, um natürlich klingende AI-Voiceovers für eine klare Erzählung zu erstellen.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video mit ansprechenden Animationen und sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben mit Branding-Kontrollen anwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Video
Finalisieren Sie Ihr Ankündigungsvideo und nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um eine hochauflösende MP4-Datei zu erstellen, die bereit zur Verbreitung ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie neue Produktfähigkeiten

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, die neue Produktfunktionen und deren unmittelbare Vorteile für die Benutzer klar demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Feature-Ankündigungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools und Text-zu-Video-Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, Skripte mühelos in professionelle Produktupdate-Ankündigungsvideos zu verwandeln. Der Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Vorlagen vereinfachen den gesamten Videoerstellungsprozess.

Welche Anpassungsoptionen für das Branding sind in HeyGen-Videos verfügbar?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Elemente zu integrieren. Sie können anpassbare Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktankündigungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche Exportoptionen bietet HeyGen für hochwertige Produktvideos?

HeyGen ermöglicht den Export von hochauflösenden MP4-Dateien, um professionelle Qualität für Ihre Produktupdate-Ankündigungsvideos sicherzustellen. Sie können auch mehrsprachige Untertitel einfügen und Videos über magische Links einfach teilen, um die Verbreitung Ihrer Feature-Ankündigungsvideos zu optimieren.

Wird die Teamzusammenarbeit innerhalb von HeyGen für Videoprojekte unterstützt?

Absolut. HeyGen bietet Workspaces, die die Teamzusammenarbeit erleichtern und es mehreren Benutzern ermöglichen, gemeinsam an Produkt-Video-Projekten zu arbeiten. Dies gewährleistet einen nahtlosen Arbeitsablauf und eine effiziente Inhaltserstellung für Ihre Ankündigungsvideos.

