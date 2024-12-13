Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video-Skript, das sich an vielbeschäftigte Produktmanager und Marketing-Leiter richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als Video-Generator für Feature-Ankündigungen zeigt. Der visuelle Stil sollte klar und modern sein, mit eleganten animierten Textüberlagerungen, ergänzt durch eine freundliche, artikulierte AI-Stimme. Betonen Sie, wie die Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript einfachen Text in polierte AI-Video-Inhalte verwandelt und die Einführung neuer Funktionen vereinfacht.

Video Generieren