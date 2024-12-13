Schneller Video-Generator: Erstellen Sie sofort AI-Videos

Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um Ihre Ideen mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Leichtigkeit in professionelle Videos zu verwandeln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie sie mit einem AI-Avatar-Video-Generator schnell hochwertige Marketinginhalte produzieren können. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die Vorteile präsentieren, begleitet von einer freundlichen, professionellen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um die Videoproduktion zugänglich und schnell zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Erklärvideo für Startups, die neue Technologieprodukte einführen, und betonen Sie Benutzerfreundlichkeit und Innovation. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit ansprechenden Animationen zu schaffen, unterstützt von einer klaren, prägnanten Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript, um sicherzustellen, dass der Wert des Produkts von einem technikaffinen Publikum verstanden wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges 'Talking Heads'-Video für Content-Ersteller, das schnelle Tipps zur Verbesserung ihrer Social-Media-Präsenz bietet. Der visuelle Stil sollte energisch und direkt sein, mit einem klaren, enthusiastischen Sprecher, der über einen AI-Avatar geliefert wird, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um wirkungsvolle Botschaften zu vermitteln und Untertitel/Captions prominent anzuzeigen, um die Zugänglichkeit und das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Werbevideo für Werbetreibende, das sich an ein breites Online-Publikum richtet und ein neues Produkt mit lebendigen Animationen präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und eingängig sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Verbesserung der visuellen Darstellung, und optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für nahtlose Verteilung über alle sozialen Medienkanäle, um zu demonstrieren, wie ein schneller Video-Generator schnelle, wirkungsvolle Anzeigen liefern kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein schneller Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und mühelos ansprechende Videos und verwandeln Sie Ihre Ideen mit der Kraft von AI in professionellen Inhalt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt eingeben oder aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen auswählen, um Ihr Projekt zu starten. Dies nutzt die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine schnelle Inhaltserstellung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen und ihn mit einer realistischen Stimme kombinieren, die unsere fortschrittliche AI-Avatare-Funktion nutzt, um Ihre Erzählung zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihre visuellen Inhalte
Fügen Sie visuelle Tiefe hinzu, indem Sie Medien aus der integrierten Stock-Bibliothek einfügen oder Szenen mit verschiedenen Layouts anpassen. Unsere Plattform unterstützt eine robuste Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihr Video zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis wählen und Ihr hochwertiges Video mühelos exportieren, bereit zur Verteilung über alle Ihre Plattformen. Dies wird durch unsere flexible Seitenverhältnis-Anpassung und Export-Funktionalität ermöglicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & Lernen

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-gestützte Trainingsvideos, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell hochwertige Marketing- und Social-Media-Videos zu produzieren. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und diverse Vorlagen, um mühelos überzeugende Erklärvideos oder Kurzform-Inhalte zu erstellen.

Unterstützt HeyGen die Umwandlung von Textskripten in Videos mit AI?

Ja, HeyGen ist hervorragend als Text-zu-Video-Generator. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen kann Videoinhalte mit AI-Avataren, realistischen Sprachübertragungen mit fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie und sogar Sprachklon-Funktionen erstellen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für meine Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mit Branding-Elementen wie Logos und Farben zu personalisieren. Sie können aus verschiedenen Vorlagen wählen, benutzerdefinierte Medien hinzufügen und Videobearbeitungsfunktionen nutzen, um Animationen und die gesamte visuelle Attraktivität zu verbessern.

Kann HeyGen ein statisches Bild oder Skript in ein 'Talking Head'-Video verwandeln?

Absolut. HeyGen fungiert als AI-Bild-zu-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, statische Bilder oder geschriebene Skripte in dynamische 'Talking Heads' zu verwandeln. Die Plattform übernimmt automatisch realistische Lippenbewegungen und Ausdrücke für Ihren AI-Avatar, was die Videoproduktion nahtlos macht.

