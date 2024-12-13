Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie sie mit einem AI-Avatar-Video-Generator schnell hochwertige Marketinginhalte produzieren können. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die Vorteile präsentieren, begleitet von einer freundlichen, professionellen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um die Videoproduktion zugänglich und schnell zu machen.

