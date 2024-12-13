HeyGen glänzt in der Erstellung von "AI-Modell-Videos" durch seine vielfältige Auswahl an AI-Avataren. Sie können einen Avatar auswählen, um Ihre Modeartikel zu präsentieren und ein poliertes und ansprechendes visuelles Erlebnis zu bieten, das die digitale Präsenz Ihrer Marke verbessert, perfekt für die Produktpräsentation.