Entwickeln Sie ein fesselndes Konzept für einen 30-sekündigen Mode-Werbevideo-Generator für eine neue nachhaltige Denim-Kollektion, die umweltbewusste junge Erwachsene auf sozialen Medien anspricht. Der visuelle Stil sollte organisch und natürlich mit erdigen Tönen sein, Modelle in Outdoor-Settings zeigen und von einem aufmunternden Indie-Folk-Soundtrack begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in überzeugende visuelle Erzählungen zu verwandeln.

