Erstellen Sie ein warmherziges 45-sekündiges "Kollegen-Abschiedsvideo", das ein scheidendes Teammitglied feiert, mit Fokus auf gemeinsamen Erinnerungen und guten Wünschen für die Zukunft. Der visuelle Stil sollte eine nostalgische Montage aus Fotos und Videoclips sein, begleitet von einer aufmunternden, personalisierten Botschaft, die über HeyGens "Sprachübertragung" geliefert wird. Dieses Video richtet sich an das gesamte Team, um ihre Wertschätzung zu teilen.

