Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Tutorial, das eine Softwarefunktion für neue IT-Support-Mitarbeiter demonstriert. Das Video sollte einen professionellen, klaren und informativen visuellen Stil haben, mit einem AI-Avatar, der komplexe Schritte erklärt, präzise Voiceover-Generierung und unterstützende Untertitel/Captions, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten. Dieses Video soll als wesentlicher Bestandteil eines internen FAQ-Videoerstellers für schnelle Referenzen dienen.

