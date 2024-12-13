In HeyGen dienen AI-Avatare als virtuelle Präsentatoren für Ihre Erklärvideos, die in der Lage sind, Ihr Skript mit natürlichen, menschenähnlichen Gesten zu präsentieren. In Kombination mit fortschrittlichen AI-Sprachübertragungen bieten diese Avatare eine fesselnde und professionelle Erzählung, die Ihre Videos wirkungsvoll und zugänglich macht, durch automatisch generierte Untertitel und Captions.