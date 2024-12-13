Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die den Prozess zur Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen. Diese vorgefertigten Szenen sind perfekt für jeden, von L&D-Teams bis hin zu Dozentenschulungsvideo-Generatoren, und stellen sicher, dass professionelle Mitarbeiterschulungsinhalte mühelos produziert werden.