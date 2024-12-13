Fabrik-Schulungsvideo-Ersteller für effiziente Anweisungen

Steigern Sie die Effizienz und sparen Sie Ressourcen, indem Sie Skripte in ansprechende Fabrik-Schulungsvideos mit leistungsstarkem Text-zu-Video umwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das sich an Personalabteilungen richtet und die einfache Integration neuer Mitarbeiter in die Unternehmenskultur zeigt. Stellen Sie sich eine einladende und warme visuelle Ästhetik vor, die individuelles Branding und eine freundliche Sprachausgabe einbezieht, und nutzen Sie effektiv HeyGen's vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die nahtlose Sprachausgabenerstellung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Marketingteams richtet und ein neues Fertigungswerkzeug vorstellt. Das Video sollte einen visuell reichen und ansprechenden Stil aufweisen, mit eindrucksvollen Bewegungsgrafiken und einer klaren, optimistischen Erzählung, die durch HeyGen's umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Text-zu-Video-Funktionalität mühelos gemacht wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 1-minütiges Video für Führungskräfte eines Fertigungsunternehmens, das die Vorteile der Einführung einer KI-Videoplattform für interne Kommunikation hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und anspruchsvoll sein, Effizienz und Innovation vermitteln, mit der entscheidenden Einbeziehung von HeyGen's Untertiteln, um breite Zugänglichkeit zu gewährleisten und potenzielle Kosteneinsparungen zu betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Fabrik-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender und informativer Schulungsvideos für Ihre Fabrikmitarbeiter mit KI-Avataren und fortschrittlichen Videofunktionen, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Video-Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen oder geben Sie Ihr Skript ein, um unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion für die sofortige Inhaltserstellung zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Schulung zum Leben, indem Sie aus verschiedenen KI-Avataren wählen und deren Erscheinung, Stimme und Hintergrund anpassen, um perfekt zu Ihrem Inhalt zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachausgabe und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingender KI-Sprachausgabe in mehreren Sprachen. Bereichern Sie den Inhalt weiter mit relevanten Bildern oder Videos aus unserer umfangreichen Medienbibliothek.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihre Schulung
Fügen Sie abschließende Details wie automatisch generierte Untertitel hinzu und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Schulungsvideo für nahtlosen SCORM-Export oder direkte Integration in Ihr LMS.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung technischer Schulungsvideos für Fabrikmitarbeiter?

HeyGen's KI-Videoplattform vereinfacht die Produktion ansprechender technischer Schulungsvideos. Sie können komplexe Skripte in klare visuelle Inhalte umwandeln, indem Sie KI-Avatare und dynamische Szenen nutzen, um einen effektiven Wissenstransfer für Ihre Fabrikmitarbeiter zu gewährleisten.

Welche Rolle spielen KI-Avatare im Videoerstellungsprozess von HeyGen?

HeyGen nutzt realistische KI-Avatare, um Informationen direkt zu präsentieren, wodurch herkömmliche Filmaufnahmen überflüssig werden. Dies verbessert das Mitarbeiter-Onboarding und ermöglicht schnelle Aktualisierungen von Schulungsvideos, um Konsistenz in allen Materialien zu gewährleisten.

Kann HeyGen Textskripte in professionelle Schulungsvideos umwandeln?

Absolut, HeyGen's Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, geschriebene Skripte mühelos in hochwertige Schulungsvideos zu verwandeln. Unsere fortschrittliche KI-Sprachausgabetechnologie bietet eine natürlich klingende Erzählung, die erheblich Zeit und Ressourcen bei der Videoerstellung spart.

Unterstützt HeyGen den Export von Videos für Lernmanagementsysteme?

Ja, HeyGen unterstützt verschiedene Exportoptionen, um Ihre Schulungsvideos nahtlos in bestehende Lernmanagementsysteme zu integrieren. Dies umfasst Standardvideoformate, die mit den meisten LMS-Plattformen kompatibel sind, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für die Mitarbeiterschulung leicht zugänglich sind.

