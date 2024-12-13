Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Fabrikmitarbeiter, das wesentliche Sicherheitsprotokolle und Teamvorstellungen zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit freundlichen AI-Avataren, die Verfahren demonstrieren, ergänzt durch eine klare und einladende Stimme. Dieses ansprechende "Mitarbeiterschulungsstück" kann schnell mit den leistungsstarken AI-Avataren von HeyGen erstellt werden, um neuen Teammitgliedern von Anfang an ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln.

Video Generieren