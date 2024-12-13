Einrichtungs-Videoersteller: Erstellen Sie atemberaubende virtuelle Touren

Erstellen Sie mühelos ansprechende Überblicksvideos über Einrichtungen und virtuelle Touren für Ihr Unternehmen mit professioneller Voiceover-Generierung.

416/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingteams richtet und einen neuen Service oder ein Produkt detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit animiertem Text und Grafiken, unterstützt von einer freundlichen, professionellen Stimme, die mit HeyGens fortschrittlichen AI-Avataren zum Leben erweckt wird, um die Informationen dynamisch zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Marketingvideo für Social-Media-Marketer und Markenmanager, das einen Blitzverkauf oder ein zeitlich begrenztes Angebot bewirbt. Dieses Video sollte einen dynamischen und trendigen visuellen Stil aufweisen, mit populärer Hintergrundmusik und einer enthusiastischen, überzeugenden Stimme, die mit HeyGens ausgefeilter Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein immersives 90-sekündiges virtuelles Tour-Video, das auf Immobilienmakler und Eventplaner zugeschnitten ist, um eine einzigartige Immobilie oder einen Veranstaltungsort hervorzuheben. Die visuelle Präsentation sollte detailliert und elegant sein, mit Umgebungsgeräuschen und einer informativen, fließenden Erzählung, die durch die Umwandlung eines Skripts direkt in ein Video mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einrichtungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Überblicksvideos über Einrichtungen, virtuelle Touren und Schulungsinhalte mit AI-gestützten Tools, die Ihren Raum mit Klarheit und Wirkung präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoprojekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer Vorlage oder dem Import Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre Ideen schnell in eine visuelle Gliederung und bereitet den Weg für Ihr Überblicksvideo über die Einrichtung.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Inhalte und Szenen
Füllen Sie Ihr Video mit ansprechenden Inhalten. Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um Ihre Erzählung zu strukturieren und visuellen Flair hinzuzufügen, der Ihre Einrichtung wirklich repräsentiert.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihre Präsentation mit realistischen AI-Avataren, um die Zuschauer zu führen und eine klare und konsistente Botschaft für Ihre virtuellen Touren zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Tour
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Einrichtungs-Video. Nutzen Sie Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und sicherzustellen, dass es als Schulungsvideo-Tour oder Marketingvideo bereit ist, geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle virtuelle Touren und Werbeanzeigen

.

Entwickeln Sie professionelle, leistungsstarke Videoanzeigen und virtuelle Touren, um Ihre Einrichtung effektiv zu vermarkten und Bewusstsein und potenzielle Besuche zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Geschäftsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos überzeugende "Marketingvideos" und "Erklärvideos" mit seinem "AI-Video-Generator" zu erstellen. Unser intuitiver "Online-Videoersteller" bietet "Videovorlagen" und einen "Drag-and-Drop-Editor", um Ihren kreativen Prozess für jede geschäftliche Anforderung zu optimieren.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die kreative Videoproduktion?

HeyGen integriert fortschrittliche "AI-gestützte Tools" wie "AI-Avatare" und "professionelle Voiceovers", um Ihren "Videoerstellungsprozess" zu verbessern. Sie können auch "Text-zu-Video aus Skript" und robuste "Voiceover-Generierung" nutzen, um dynamische Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen als Einrichtungs-Videoersteller oder für virtuelle Touren verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein idealer "Einrichtungs-Videoersteller" zur Produktion ansprechender "Überblicksvideos über Einrichtungen" oder immersiver "virtueller Touren". Unsere Plattform unterstützt die Erstellung detaillierter "Schulungsvideo-Touren" mit Leichtigkeit, um komplexe Informationen zugänglich zu machen.

Bietet HeyGen robuste Videobearbeitungs- und Branding-Kontrollen?

Ja, HeyGen bietet umfassende "Videobearbeitungsfunktionen" einschließlich "Branding-Kontrollen" für Logos und Farben sowie eine reichhaltige "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Sie können auch "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" nutzen, um Ihre Videos für jede Plattform anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre kreative Vision vollständig umgesetzt wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo