Einrichtungs-Videoersteller: Erstellen Sie atemberaubende virtuelle Touren
Erstellen Sie mühelos ansprechende Überblicksvideos über Einrichtungen und virtuelle Touren für Ihr Unternehmen mit professioneller Voiceover-Generierung.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingteams richtet und einen neuen Service oder ein Produkt detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit animiertem Text und Grafiken, unterstützt von einer freundlichen, professionellen Stimme, die mit HeyGens fortschrittlichen AI-Avataren zum Leben erweckt wird, um die Informationen dynamisch zu präsentieren.
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Marketingvideo für Social-Media-Marketer und Markenmanager, das einen Blitzverkauf oder ein zeitlich begrenztes Angebot bewirbt. Dieses Video sollte einen dynamischen und trendigen visuellen Stil aufweisen, mit populärer Hintergrundmusik und einer enthusiastischen, überzeugenden Stimme, die mit HeyGens ausgefeilter Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird.
Gestalten Sie ein immersives 90-sekündiges virtuelles Tour-Video, das auf Immobilienmakler und Eventplaner zugeschnitten ist, um eine einzigartige Immobilie oder einen Veranstaltungsort hervorzuheben. Die visuelle Präsentation sollte detailliert und elegant sein, mit Umgebungsgeräuschen und einer informativen, fließenden Erzählung, die durch die Umwandlung eines Skripts direkt in ein Video mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie die Schulung und Einarbeitung in Einrichtungen.
Nutzen Sie AI-generierte Videos, um ansprechende Schulungstouren und Einarbeitungsmaterialien zu erstellen, die das Verständnis und die Behaltensquote für Mitarbeiter und Besucher steigern.
Produzieren Sie ansprechende Überblicksvideos über Einrichtungen für soziale Medien.
Erstellen Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medien und kurze Clips, um Ihre Einrichtung zu präsentieren und mehr Interesse und Online-Engagement zu wecken.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Geschäftsvideos?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos überzeugende "Marketingvideos" und "Erklärvideos" mit seinem "AI-Video-Generator" zu erstellen. Unser intuitiver "Online-Videoersteller" bietet "Videovorlagen" und einen "Drag-and-Drop-Editor", um Ihren kreativen Prozess für jede geschäftliche Anforderung zu optimieren.
Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die kreative Videoproduktion?
HeyGen integriert fortschrittliche "AI-gestützte Tools" wie "AI-Avatare" und "professionelle Voiceovers", um Ihren "Videoerstellungsprozess" zu verbessern. Sie können auch "Text-zu-Video aus Skript" und robuste "Voiceover-Generierung" nutzen, um dynamische Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
Kann HeyGen als Einrichtungs-Videoersteller oder für virtuelle Touren verwendet werden?
Absolut. HeyGen ist ein idealer "Einrichtungs-Videoersteller" zur Produktion ansprechender "Überblicksvideos über Einrichtungen" oder immersiver "virtueller Touren". Unsere Plattform unterstützt die Erstellung detaillierter "Schulungsvideo-Touren" mit Leichtigkeit, um komplexe Informationen zugänglich zu machen.
Bietet HeyGen robuste Videobearbeitungs- und Branding-Kontrollen?
Ja, HeyGen bietet umfassende "Videobearbeitungsfunktionen" einschließlich "Branding-Kontrollen" für Logos und Farben sowie eine reichhaltige "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Sie können auch "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" nutzen, um Ihre Videos für jede Plattform anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre kreative Vision vollständig umgesetzt wird.