Der #1 Trainingsvideo-Generator für müheloses Lernen

Produzieren Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um professionellen, mehrsprachigen Inhalt zu liefern, der Lernende fesselt.

500/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges "Technisches Schulungsvideo" für erfahrene Techniker als Auffrischung für die "Geräteschulung". Dieses Video sollte detaillierte Bildschirmaufnahmen komplexer Vorgänge sowie Nahaufnahmen spezifischer Maschinenteile enthalten. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für präzise Anweisungen und fügen Sie Untertitel in "mehreren Sprachen" hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis in diversen Teams zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für "L&D-Teams", das die jüngsten "Richtlinienänderungen" an alle Mitarbeiter der Einrichtung kommuniziert, mit dem Ziel maximaler "Schulungseffizienz". Der visuelle Ansatz sollte modern und infografikgetrieben sein, mit dynamischen Vorlagen und Szenen sowie schnellen, wirkungsvollen Übergängen. Eine professionelle und energetische AI-Stimme wird den Inhalt liefern und die Einfachheit von leichten Aktualisierungen für zukünftige Überarbeitungen betonen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges prägnantes Video für externe Besucher und Auftragnehmer, das die "Schritt-für-Schritt-Verfahren am Arbeitsplatz" für "Zugangsschulungsvideos der Einrichtung" umreißt. Der visuelle Inhalt wird ansprechendes Filmmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit klaren, animierten Richtungsanweisungen mischen. Der Ton sollte klar und einladend sein, während die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte sicherstellen, dass das Video für verschiedene Anzeigeformate optimiert ist, von Kiosken bis zu mobilen Geräten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Schulungsvideos in Einrichtungen funktioniert

Entwickeln Sie schnell professionelle und effektive Schulungsvideos für Einrichtungen mit AI-gestützten Tools, die Ihre L&D-Bemühungen optimieren und klare Kommunikation sicherstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wandelt Ihre Textvorgaben in ein dynamisches Video um, das für weitere Anpassungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers wählen, um Ihr Schulungsmaterial klar und ansprechend zu präsentieren.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen und Branding
Wählen Sie aus professionellen Vorlagen, um Ihre Schulung schnell zu strukturieren, und wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens wie Logos und Farben an, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Zugänglichkeit sicherstellen
Fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu verbessern, und exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo in verschiedenen hochauflösenden Formaten, bereit zur Weitergabe an Ihr Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe technische Verfahren entmystifizieren

.

Erstellen Sie klare, prägnante Videos für technische Schulungen, Sicherheitsprotokolle und den Betrieb von Geräten, um komplexe Anweisungen in Einrichtungen leicht verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Voiceovers, um Textvorgaben in professionelle, ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln, wodurch komplexe Themen für L&D-Teams leicht verständlich werden. Diese AI-gestützte Videoproduktion vereinfacht den Prozess für hochwertige Schulungsinhalte.

Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, technische Schulungsvideos schnell zu erstellen und einfach zu aktualisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, technische Schulungsvideos schnell mit anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Die intuitive Plattform erlaubt einfache Aktualisierungen, sodass Ihre Schulungsinhalte aktuell und effizient bleiben, ohne dass komplexe Videobearbeitungswerkzeuge benötigt werden.

Welche Funktionen bietet HeyGen für mehrsprachige und zugängliche Schulungsvideos?

HeyGen unterstützt über 140 Sprachen mit seinen AI-Voiceovers und beinhaltet einen integrierten mehrsprachigen Videoplayer, der Ihre Schulungsvideos weltweit zugänglich macht. Der AI-Untertitelgenerator verbessert zusätzlich die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Zielgruppen.

Wie kann ich meine Mitarbeitereinführung oder technischen Tutorials mit AI-Avataren und Bildschirmaufnahmen in HeyGen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle AI-Avatare als sprechende Köpfe nahtlos mit Bildschirmaufnahmen zu integrieren, um ansprechende Mitarbeitereinführungen und technische Tutorials zu erstellen. Diese Kombination sorgt für hochprofessionelle und ansprechende Videos, die eine klare und effektive Wissensvermittlung gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo