Der #1 Trainingsvideo-Generator für müheloses Lernen
Produzieren Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um professionellen, mehrsprachigen Inhalt zu liefern, der Lernende fesselt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges "Technisches Schulungsvideo" für erfahrene Techniker als Auffrischung für die "Geräteschulung". Dieses Video sollte detaillierte Bildschirmaufnahmen komplexer Vorgänge sowie Nahaufnahmen spezifischer Maschinenteile enthalten. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für präzise Anweisungen und fügen Sie Untertitel in "mehreren Sprachen" hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis in diversen Teams zu verbessern.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für "L&D-Teams", das die jüngsten "Richtlinienänderungen" an alle Mitarbeiter der Einrichtung kommuniziert, mit dem Ziel maximaler "Schulungseffizienz". Der visuelle Ansatz sollte modern und infografikgetrieben sein, mit dynamischen Vorlagen und Szenen sowie schnellen, wirkungsvollen Übergängen. Eine professionelle und energetische AI-Stimme wird den Inhalt liefern und die Einfachheit von leichten Aktualisierungen für zukünftige Überarbeitungen betonen.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges prägnantes Video für externe Besucher und Auftragnehmer, das die "Schritt-für-Schritt-Verfahren am Arbeitsplatz" für "Zugangsschulungsvideos der Einrichtung" umreißt. Der visuelle Inhalt wird ansprechendes Filmmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit klaren, animierten Richtungsanweisungen mischen. Der Ton sollte klar und einladend sein, während die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte sicherstellen, dass das Video für verschiedene Anzeigeformate optimiert ist, von Kiosken bis zu mobilen Geräten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Reichweite der Schulungsinhalte erweitern.
Erstellen Sie schnell vielfältige Schulungskurse und skalieren Sie das Lernen global mit mehrsprachigen AI-Videos, um effizient mehr Mitarbeiter zu erreichen.
Schulungsengagement und -bindung erhöhen.
Fesseln Sie Ihre Belegschaft mit dynamischen AI-Avataren und AI-Voiceovers, um ein höheres Engagement und eine bessere Wissensbindung in der Schulung zu gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Voiceovers, um Textvorgaben in professionelle, ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln, wodurch komplexe Themen für L&D-Teams leicht verständlich werden. Diese AI-gestützte Videoproduktion vereinfacht den Prozess für hochwertige Schulungsinhalte.
Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, technische Schulungsvideos schnell zu erstellen und einfach zu aktualisieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, technische Schulungsvideos schnell mit anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Die intuitive Plattform erlaubt einfache Aktualisierungen, sodass Ihre Schulungsinhalte aktuell und effizient bleiben, ohne dass komplexe Videobearbeitungswerkzeuge benötigt werden.
Welche Funktionen bietet HeyGen für mehrsprachige und zugängliche Schulungsvideos?
HeyGen unterstützt über 140 Sprachen mit seinen AI-Voiceovers und beinhaltet einen integrierten mehrsprachigen Videoplayer, der Ihre Schulungsvideos weltweit zugänglich macht. Der AI-Untertitelgenerator verbessert zusätzlich die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Zielgruppen.
Wie kann ich meine Mitarbeitereinführung oder technischen Tutorials mit AI-Avataren und Bildschirmaufnahmen in HeyGen verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle AI-Avatare als sprechende Köpfe nahtlos mit Bildschirmaufnahmen zu integrieren, um ansprechende Mitarbeitereinführungen und technische Tutorials zu erstellen. Diese Kombination sorgt für hochprofessionelle und ansprechende Videos, die eine klare und effektive Wissensvermittlung gewährleisten.