Erstellen Sie schnell ansprechende Facebook-Videos mit unserem Online-Facebook-Video-Editor. Nutzen Sie professionelle Vorlagen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entdecken Sie, wie Content-Ersteller und Social-Media-Manager ihre Facebook-Präsenz in dieser 1 Minute und 30 Sekunden langen Demonstration verbessern können. In einem informativen, schrittweisen Bildschirmaufnahme-Stil mit ruhiger Hintergrundmusik und einem freundlichen Erzähler zeigt dieses Video die leistungsstarken Funktionen des "Facebook-Video-Editors" von HeyGen. Sehen Sie, wie einfach es ist, "AI-Avatare" einzusetzen, um Ihre Inhalte professionell zu präsentieren, während Sie gleichzeitig die Plattform nutzen, um mühelos "Untertitel zu generieren", damit Ihre Videos einem breiteren Publikum zugänglich werden.
Entfalten Sie Ihre Kreativität und werden Sie in nur 45 Sekunden zum Facebook-Videoersteller! Dieses fesselnde Video, das für nicht-technische Benutzer und angehende Kreatoren entwickelt wurde, veranschaulicht eindrucksvoll die Kraft der "Videovorlagen" innerhalb von HeyGen. Mit einer visuell ansprechenden und inspirierenden Präsentation, untermalt von aufbauender Instrumentalmusik, sehen Sie, wie unser "Online-Facebook-Video-Editor" und die robusten "Vorlagen & Szenen" professionell aussehende Videos für jedermann zugänglich machen, ohne dass Vorkenntnisse im Bearbeiten erforderlich sind.
Optimieren Sie Ihre Videodistributionsstrategie mit diesem 2-minütigen Deep Dive, speziell für Marketingteams und Agenturen entwickelt. Das Video verwendet eine elegante, unternehmerische visuelle Ästhetik mit sanften Übergängen, ergänzt durch einen strategischen Instrumentaltrack. Erfahren Sie, wie HeyGen Ihnen hilft, "Videos für Facebook zu bearbeiten", indem es sich auf fortschrittliche Funktionen wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" konzentriert, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte in allen Facebook-Platzierungen perfekt aussehen und den Prozess zum "Veröffentlichen von Videos" direkt oder zur Planung vereinfacht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie das Facebook-Video-Tool funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in ansprechende Facebook-Videos mit unseren intuitiven Erstellungs- und Bearbeitungstools, die für schnelle und professionelle Ergebnisse entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre Videoproduktion, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage aus unserer Bibliothek auswählen. Dieser erste Schritt legt den Grundstein für Ihr ansprechendes Facebook-Video.
2
Step 2
Inhalte anpassen
Verbessern Sie die Botschaft Ihres Videos, indem Sie präzise automatische Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr Publikum auf Facebook zu erhöhen.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre visuellen Elemente
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Szenen einfach anzuordnen, Aufnahmen zu kürzen und Elemente wie Text und Musik für ein professionelles Erscheinungsbild zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie die optimale Auflösung und das Seitenverhältnis auswählen, und exportieren Sie das Video direkt für nahtloses Teilen auf Facebook.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden für Facebook

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, AI-gestützte Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf Facebook aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Online-Facebook-Video-Bearbeitung?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Facebook-Video-Editor, der AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript nutzt, um die Videoproduktion direkt für Ihr Facebook-Publikum zu vereinfachen. Dieses leistungsstarke Tool macht anspruchsvolle Bearbeitung für jedermann zugänglich.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung meiner Facebook-Videos?

Der robuste Drag-and-Drop-Editor von HeyGen ermöglicht eine einfache Anpassung, einschließlich der Verwendung verschiedener Videovorlagen und Branding-Kontrollen, um Ihre Markenidentität zu wahren. Sie können auch Text und automatische Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.

Kann HeyGen Untertitel und Voiceovers für Facebook-Video-Exporte generieren?

Ja, HeyGen unterstützt die umfassende Generierung von Untertiteln und Bildunterschriften sowie realistische Voiceover-Funktionen. Dies stellt sicher, dass Ihre Facebook-Videos vollständig zugänglich und professionell produziert sind, bevor Sie Videoinhalte exportieren.

Unterstützt HeyGen verschiedene Facebook-Videoformate und Seitenverhältnisse?

Absolut. Die Videoerstellungs-App von HeyGen umfasst Seitenverhältnis-Anpassungen und flexible Exportoptionen, sodass Sie Ihre Inhalte problemlos an verschiedene Facebook-Videoformate wie Reels, Stories oder Standard-Posts anpassen können. Dies gewährleistet eine optimale Darstellung auf all Ihren Kanälen.

