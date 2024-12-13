Der AI-gestützte Videoeditor von HeyGen vereinfacht die Erstellung von fesselnden Anzeigeninhalten, indem er Text mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers in Videos verwandelt. Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf die Entwicklung starker Erzählungen zu konzentrieren, von wirkungsvollem Intro-Text bis hin zu überzeugendem Haupttext, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ankommt und gewünschte Social-Media-Videos erstellt.