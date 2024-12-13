Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein "AI-Video-Generator" die Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und eingeblendeten Texten, ergänzt durch eine energiegeladene Stimme. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeit "Text-zu-Video aus Skript", um eine kurze Verkaufsnachricht mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Video Generieren