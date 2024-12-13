Expo-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Marketinginhalte

Erstellen Sie mühelos hochwertige Erklärvideos aus Text mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Marketingvideo für eine bevorstehende Messe, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell auffallen müssen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit klaren Grafiken und einem mitreißenden, energetischen Soundtrack. Dieser Clip wird demonstrieren, wie mühelos Nutzer mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen überzeugende "Expo-Video-Maker"-Inhalte erstellen können, um ihre Produkte und Dienstleistungen bei jedem Event effektiv zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Softwarefunktion potenziellen Kunden vorstellt, die nach innovativen Lösungen suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, aber freundlich sein, wobei ein lebensechter KI-Avatar komplexe Konzepte klar erklärt. Dieses "Erklärvideos"-Stück wird die wichtigsten Vorteile hervorheben und HeyGens fortschrittliche KI-Avatare nutzen, um eine nahtlose und einprägsame Präsentation wertvoller "Videoinhalte" zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein fesselndes 15-sekündiges Social-Media-Short, das sich an Online-Konsumenten richtet, die durch ihre Feeds scrollen, um einen Blitzverkauf anzukündigen. Das Video muss schnelllebig sein, mit visuell ansprechenden Übergängen, unterlegt mit trendiger Hintergrundmusik, und vor allem HeyGens automatisch generierte Untertitel/Captions enthalten, um maximale Wirkung auch ohne Ton zu gewährleisten, was es zu perfektem "Kurzform-Content" macht, um sofortiges Engagement zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein poliertes 60-sekündiges Unternehmensvideo für interne Mitarbeiter, das neue Compliance-Richtlinien detailliert und für eine schnelle, klare Verbreitung gedacht ist. Die Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit einem beruhigenden und autoritativen Ton, der durch präzise Voiceover-Generierung vermittelt wird. Dieses "Unternehmensvideo-Dienstleistungen"-Stück sorgt für konsistente Botschaften über alle Abteilungen hinweg und fungiert als effektives Mini-"Unternehmensschulungsvideos"-Modul, das die interne Kommunikation mit HeyGen optimiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Expo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos dynamische und ansprechende Expo-Videos mit HeyGens KI-gestützter Plattform, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft auffällt und Ihr Publikum fesselt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren Avatar
Beginnen Sie damit, Ihr Marketingvideo-Skript in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um ansprechende Inhalte zu generieren, und wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Marke professionell zu repräsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihre Videoinhalte, indem Sie relevante Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek einfügen. Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Markenfarben, um ein konsistentes und professionelles Unternehmensbild für Ihre Expo-Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und Untertitel
Perfektionieren Sie Ihre Erklärvideos mit klarer Kommunikation. Generieren Sie automatisch Voiceovers, die bei Ihrem Publikum Anklang finden, und fügen Sie präzise Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist und ein breiteres Publikum auf Ihrer Expo anspricht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Expo-Video-Projekt, indem Sie es für verschiedene Plattformen optimieren. Verwenden Sie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für soziale Medien oder große Bildschirme anzupassen, um maximale Wirkung und Reichweite für Ihre Werbemaßnahmen zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Entwickeln Sie kraftvolle Kundenreferenz- und Erfolgsgeschichten-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Wert effektiv auf Ihrer Expo oder online zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung überzeugender Marketingvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Marketingvideos mit KI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen, was Ihr kreatives Storytelling fördert.

Welche Arten von kreativen Videoinhalten kann HeyGen produzieren?

HeyGen ist hervorragend darin, vielfältige kreative Videoinhalte zu generieren, darunter ansprechende Erklärvideos, effektive Unternehmensschulungsvideos und dynamische Social-Media-Inhalte.

Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung von Kurzform-Inhalten für soziale Medien?

Ja, HeyGen bietet robuste Tools wie KI-Avatare und flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um mühelos fesselnde Kurzform-Inhalte zu erstellen, die für alle sozialen Medien optimiert sind.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz über alle Videoinhalte hinweg?

HeyGen sorgt für nahtlose Markenintegration, indem es umfassende Branding-Kontrollen bietet, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben einfach in alle Ihre professionellen Videoinhalte zu integrieren.

